Дуэт лучших лекторов из ХМАО задумал образовательный проект в Донбассе

Победители федеральной «Лиги Лекторов» из ХМАО Войко и Ханжин задумали образовательный проект в Донбассе

09 июня 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Лекторы хотят устроить серию просветительских лекций в новых регионах РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Участники креативного дуэта из Сургута (ХМАО) Роман Войко и Владимир Ханжин, которые стали победителями федерального проекта «Лига Лекторов», предложили губернатору Наталье Комаровой организовать серию просветительских лекций. Их слушателями должны стать жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент URA.RU. «Что, если организовывать лекторский десант. И у нас есть удаленные территории — регион большой. И есть новые территории Российской Федерации. Я знаю, что лекторы отправляются и на Донбасс, в том числе, читают лекции. Поэтому здесь я за себя точно могу сказать и за своего друга и коллегу Владимира [Ханжина], мы всеми руками „за“», — сказал Войко во время заседания совета регионального отделения общества «Знание» в Нижневартовске. Идею лекторов во время заседания поддержала губернатор Наталья Комарова, которую избрали председателем наблюдательного совета общества в ХМАО. Она упомянула, что для проведения лекций нужно проработать логистику таких поездок. «Нам придется тогда с нашим гуманитарным корпусом синхронизировать вопросы безопасности», — уточнила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало о том, как Роман Войко и Владимир Ханжин стали победителями федерального проекта «Лига Лекторов». Проект организован просветительским обществом «Знание», которое популяризирует науку, поддерживает ученых и креативных россиян. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Участники креативного дуэта из Сургута (ХМАО) Роман Войко и Владимир Ханжин, которые стали победителями федерального проекта «Лига Лекторов», предложили губернатору Наталье Комаровой организовать серию просветительских лекций. Их слушателями должны стать жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, передает корреспондент URA.RU. «Что, если организовывать лекторский десант. И у нас есть удаленные территории — регион большой. И есть новые территории Российской Федерации. Я знаю, что лекторы отправляются и на Донбасс, в том числе, читают лекции. Поэтому здесь я за себя точно могу сказать и за своего друга и коллегу Владимира [Ханжина], мы всеми руками „за“», — сказал Войко во время заседания совета регионального отделения общества «Знание» в Нижневартовске. Идею лекторов во время заседания поддержала губернатор Наталья Комарова, которую избрали председателем наблюдательного совета общества в ХМАО. Она упомянула, что для проведения лекций нужно проработать логистику таких поездок. «Нам придется тогда с нашим гуманитарным корпусом синхронизировать вопросы безопасности», — уточнила Комарова. Ранее URA.RU рассказывало о том, как Роман Войко и Владимир Ханжин стали победителями федерального проекта «Лига Лекторов». Проект организован просветительским обществом «Знание», которое популяризирует науку, поддерживает ученых и креативных россиян.