Когда лучше покупать квартиру

09 июня 2023 в 23:34 Размер текста - 17 +

Если вы хотите купить квартиру подешевле, лучше всего сделать это зимой Фото: Денис Моргунов © URA.RU У каждого, кто начинает задумываться о покупке квартиры, возникает вопрос, когда сделать это выгоднее всего. URA.RU рассказывает, как меняется стоимость недвижимости в зависимости от сезона. Мнения риэлторов о том, стоит ли покупать квартиру в 2023 году разнятся. Так, например, риелтор с 15-летним стажем Александр Харыбин считает, что покупать квартиру в этом году опасно, ведь это может привести к потере денег. Некоторые же, наоборот, считают покупку квартиры в 2023 году выгодным приобретением, так как рынок сейчас на стороне покупателя. По данным центра аналитики IRN.RU, в 2022 году цены и спрос на недвижимость начали уменьшаться, в то время как предложение вышло в плюс. Как предсказывают аналитики, такая тенденция сохранится и на протяжении этого года. При этом, немаловажным фактором при покупке квартиры является сезонность. Зима Если вы хотите найти вариант квартиры подешевле, то лучше заняться ее покупкой зимой, поскольку в этот период минимальная конкуренция и покупательская активность. Лучший месяц для этого — январь. Большинство людей отдыхают на каникулах или восстанавливаются после праздников, отложив вопрос с покупкой на потом. Застройщики в этот период времени, как правило, приостанавливают строительство. Для того, чтобы не остаться без прибыли, они продают квартиры, оставшиеся с прошлого сезона. Однако, важно помнить, что уже в феврале цены на жилье начинают расти. Плюсы: выгодная цена;

Минусы: чаще всего это квартиры с прошлого сезона, которые не нашли своих покупателей; кроме того, зима для переезда — не лучшее время. Весна Цены на недвижимость начинают расти и так продолжается до конца мая, однако в этот период появляется все больше интересных предложений. Весной растет спрос на недвижимость, соответственно, повышаются и цены. Однако, появляются наиболее выгодные варианты жилья. В это время на рынке появляется большое количество предложений, из которых можно выбрать что-то по душе. Также весна — отличное время для покупки квартиры на самом высоком этаже, поскольку в этот период можно проверить качество крыши. Плюсы: больше интересных и выгодных вариантов для покупки;

Минусы: рост цен. Лето Летом наступает небольшое затишье, так как все отправляются в отпуска, на отдых. Спрос падает, соответственно, снижается и стоимость. При этом, сохраняется большое количество достойных предложений. Июнь — идеальный месяц, чтобы выбирать жилье. Найти достойную квартиру по выгодной цене становится проще. Плюсы: большое количество выгодных предложений; переезд удобнее в теплое время года;

Минусы: количество предложений меньше, чем весной; стоимость выше, чем зимой. Осень Осенью фиксируются высокий спрос и большое количество предложений. В начале сентября на рынок выходят и мгновенно продаются самые лучшие квартиры. Но с каждым месяцем варианты становятся все хуже и хуже. Некоторые дома завершают строительство, поэтому можно встретить много выгодных вариантов. Пытаясь обойти конкуренцию и найти покупателя, многие владельцы делают скидки на жилье. Если вы думаете, когда выгоднее покупать квартиру на вторичном рынке, то подумайте об осеннем периоде. Владельцы подобных квартир начинают продажу, когда все возвращаются с отпусков. Плюсы: можно найти хорошие скидки и предложения;

Минусы: большая конкуренция. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У каждого, кто начинает задумываться о покупке квартиры, возникает вопрос, когда сделать это выгоднее всего. URA.RU рассказывает, как меняется стоимость недвижимости в зависимости от сезона. Мнения риэлторов о том, стоит ли покупать квартиру в 2023 году разнятся. Так, например, риелтор с 15-летним стажем Александр Харыбин считает, что покупать квартиру в этом году опасно, ведь это может привести к потере денег. Некоторые же, наоборот, считают покупку квартиры в 2023 году выгодным приобретением, так как рынок сейчас на стороне покупателя. По данным центра аналитики IRN.RU, в 2022 году цены и спрос на недвижимость начали уменьшаться, в то время как предложение вышло в плюс. Как предсказывают аналитики, такая тенденция сохранится и на протяжении этого года. При этом, немаловажным фактором при покупке квартиры является сезонность. Если вы хотите найти вариант квартиры подешевле, то лучше заняться ее покупкой зимой, поскольку в этот период минимальная конкуренция и покупательская активность. Лучший месяц для этого — январь. Большинство людей отдыхают на каникулах или восстанавливаются после праздников, отложив вопрос с покупкой на потом. Застройщики в этот период времени, как правило, приостанавливают строительство. Для того, чтобы не остаться без прибыли, они продают квартиры, оставшиеся с прошлого сезона. Однако, важно помнить, что уже в феврале цены на жилье начинают расти. Цены на недвижимость начинают расти и так продолжается до конца мая, однако в этот период появляется все больше интересных предложений. Весной растет спрос на недвижимость, соответственно, повышаются и цены. Однако, появляются наиболее выгодные варианты жилья. В это время на рынке появляется большое количество предложений, из которых можно выбрать что-то по душе. Также весна — отличное время для покупки квартиры на самом высоком этаже, поскольку в этот период можно проверить качество крыши. Летом наступает небольшое затишье, так как все отправляются в отпуска, на отдых. Спрос падает, соответственно, снижается и стоимость. При этом, сохраняется большое количество достойных предложений. Июнь — идеальный месяц, чтобы выбирать жилье. Найти достойную квартиру по выгодной цене становится проще. Осенью фиксируются высокий спрос и большое количество предложений. В начале сентября на рынок выходят и мгновенно продаются самые лучшие квартиры. Но с каждым месяцем варианты становятся все хуже и хуже. Некоторые дома завершают строительство, поэтому можно встретить много выгодных вариантов. Пытаясь обойти конкуренцию и найти покупателя, многие владельцы делают скидки на жилье. Если вы думаете, когда выгоднее покупать квартиру на вторичном рынке, то подумайте об осеннем периоде. Владельцы подобных квартир начинают продажу, когда все возвращаются с отпусков.