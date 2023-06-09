В ЗВО опровергли рассылку повесток по СМС в Петербурге

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Система электронного оповещения призывников еще не доведена до конца, заявили в ЗВО Фото:

Западный военный округ (ЗВО) опроверг рассылку повесток гражданам Санкт-Петербурга по СМС. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО.

«Такой команды (о рассылке повесток по СМС — прим. URA.RU) не давалось», — передает ТАСС заявление пресс-службы. В военном округе также уточнили, что система электронного оповещения пока не доведена до окончательного решения.

Ранее в telegram-каналах начала расходиться информация, что петербуржцы начали получать СМС-оповещения с просьбой прийти в военкомат для сверки данных, передают «Невские новости». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что подобные меры должны упростить процесс информирования запасников и призывников, передает Pravda.Ru.

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Западный военный округ (ЗВО) опроверг рассылку повесток гражданам Санкт-Петербурга по СМС. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. «Такой команды (о рассылке повесток по СМС — прим. URA.RU) не давалось», — передает ТАСС заявление пресс-службы. В военном округе также уточнили, что система электронного оповещения пока не доведена до окончательного решения. Ранее в telegram-каналах начала расходиться информация, что петербуржцы начали получать СМС-оповещения с просьбой прийти в военкомат для сверки данных, передают «Невские новости». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что подобные меры должны упростить процесс информирования запасников и призывников, передает Pravda.Ru.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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