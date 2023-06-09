В ЗВО опровергли рассылку повесток по СМС в Петербурге

09 июня 2023 в 21:43 Размер текста - 17 +

Система электронного оповещения призывников еще не доведена до конца, заявили в ЗВО Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Западный военный округ (ЗВО) опроверг рассылку повесток гражданам Санкт-Петербурга по СМС. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. «Такой команды (о рассылке повесток по СМС — прим. URA.RU) не давалось», — передает ТАСС заявление пресс-службы. В военном округе также уточнили, что система электронного оповещения пока не доведена до окончательного решения. Ранее в telegram-каналах начала расходиться информация, что петербуржцы начали получать СМС-оповещения с просьбой прийти в военкомат для сверки данных, передают « Невские новости ». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что подобные меры должны упростить процесс информирования запасников и призывников, передает Pravda.Ru.

Западный военный округ (ЗВО) опроверг рассылку повесток гражданам Санкт-Петербурга по СМС. Об этом сообщили в пресс-службе ЗВО. «Такой команды (о рассылке повесток по СМС — прим. URA.RU) не давалось», — передает ТАСС заявление пресс-службы. В военном округе также уточнили, что система электронного оповещения пока не доведена до окончательного решения. Ранее в telegram-каналах начала расходиться информация, что петербуржцы начали получать СМС-оповещения с просьбой прийти в военкомат для сверки данных, передают «Невские новости». До этого глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов говорил, что подобные меры должны упростить процесс информирования запасников и призывников, передает Pravda.Ru.