Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.
«Дорогие гости и участники фестиваля, вот и перевернулась очередная страница в истории нашего фестиваля. Поздравляю вас с этим днем. Это большое событие в жизни нашей страны. Это подвиг всей многонациональной семьи Югры. Еще раз хочу поблагодарить ветеранов ВОВ, ветеранов освоения, месторождения Югры, а также тех, кто находится в зоне проведения военной операции. Низкий поклон всем!» — передает слова Комаровой корреспондент URA.RU с места событий.
Ранее Наталья Комарова вручила медали «За отвагу» двум работникам «Транснефть — Сибирь» в Нижневартовске, отличившимся во время спецоперации. Они были награждены по указу президента России Владимира Путина.
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