08 июня 2023

Губернатор ХМАО открыла фестиваль «Самотлорские ночи». Видео

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила тех, кто находится в зоне СВО Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Об этом сообщил корреспондент URA.RU.

«Дорогие гости и участники фестиваля, вот и перевернулась очередная страница в истории нашего фестиваля. Поздравляю вас с этим днем. Это большое событие в жизни нашей страны. Это подвиг всей многонациональной семьи Югры. Еще раз хочу поблагодарить ветеранов ВОВ, ветеранов освоения, месторождения Югры, а также тех, кто находится в зоне проведения военной операции. Низкий поклон всем!» — передает слова Комаровой корреспондент URA.RU с места событий.

Ранее Наталья Комарова вручила медали «За отвагу» двум работникам «Транснефть — Сибирь» в Нижневартовске, отличившимся во время спецоперации. Они были награждены по указу президента России Владимира Путина.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «Дорогие гости и участники фестиваля, вот и перевернулась очередная страница в истории нашего фестиваля. Поздравляю вас с этим днем. Это большое событие в жизни нашей страны. Это подвиг всей многонациональной семьи Югры. Еще раз хочу поблагодарить ветеранов ВОВ, ветеранов освоения, месторождения Югры, а также тех, кто находится в зоне проведения военной операции. Низкий поклон всем!» — передает слова Комаровой корреспондент URA.RU с места событий. Ранее Наталья Комарова вручила медали «За отвагу» двум работникам «Транснефть — Сибирь» в Нижневартовске, отличившимся во время спецоперации. Они были награждены по указу президента России Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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