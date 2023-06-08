Губернатор ХМАО вручила ветеранам СВО награды от Путина

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила медали «За отвагу» двум работникам «Транснефть — Сибирь» в Нижневартовске, которые отличились во время спецоперации. Ветеранов СВО наградили по указу президента России Владимира Путина.
«В Нижневартовске чествовали героев специальной военной операции. Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, два сотрудника „Транснефть — Сибирь“ награждены медалью „За отвагу“», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО.
Ранее URA.RU рассказывало, что Путин наградил почетной грамотой за поддержку СВО саму Комарову. Президент отметил вклад губернатора в укрепление обороноспособности страны и решение задач государственной важности.
Спецоперация России идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.
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