08 июня 2023

Губернатор ХМАО вручила ветеранам СВО награды от Путина

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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, портрет, комарова наталья
Губернатор Наталья Комарова вручила ветеранам СВО медали «За отвагу» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила медали «За отвагу» двум работникам «Транснефть — Сибирь» в Нижневартовске, которые отличились во время спецоперации. Ветеранов СВО наградили по указу президента России Владимира Путина.

«В Нижневартовске чествовали героев специальной военной операции. Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, два сотрудника „Транснефть — Сибирь“ награждены медалью „За отвагу“», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что Путин наградил почетной грамотой за поддержку СВО саму Комарову. Президент отметил вклад губернатора в укрепление обороноспособности страны и решение задач государственной важности.

Спецоперация России идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова вручила медали «За отвагу» двум работникам «Транснефть — Сибирь» в Нижневартовске, которые отличились во время спецоперации. Ветеранов СВО наградили по указу президента России Владимира Путина. «В Нижневартовске чествовали героев специальной военной операции. Указом Президента России Владимира Путина за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении гражданского долга, два сотрудника „Транснефть — Сибирь“ награждены медалью „За отвагу“», — говорится в официальном telegram-канале правительства ХМАО. Ранее URA.RU рассказывало, что Путин наградил почетной грамотой за поддержку СВО саму Комарову. Президент отметил вклад губернатора в укрепление обороноспособности страны и решение задач государственной важности. Спецоперация России идет больше года. Ее главными задачами заявлялись помощь и защита мирного населения Донбасса. Боевые задачи в зоне СВО выполняют бойцы со всей страны, в том числе и из ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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