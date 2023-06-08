08 июня 2023

Якушев похвалил фестиваль «Самотлорские ночи» в ХМАО. Видео

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Владимир Якушев напомнил, что фестиваль проходит уже в 46-й раз Фото:

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в своем обращение похвалил фестиваль «Самотлорские ночи», который проходит в Нижневартовске. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находиться на месте событий.

«Фестиваль „Самотлорские ночи“ одно из самых ярких событий в культурной жизни Уральского федерального округа. В этом году фестиваль проходит уже в 46-й раз. Он традиционно собирает много друзей в разгар белых ночей. Дорогие друзья, не сомневаюсь что программа фестиваля подарит вам много позитивных эмоций», — передает слова полпреда Якушева корреспондент URA.RU.

Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Она от всего сердца поблагодарила тех, кто сейчас находиться в зоне СВО.

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Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в своем обращение похвалил фестиваль «Самотлорские ночи», который проходит в Нижневартовске. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находиться на месте событий. «Фестиваль „Самотлорские ночи“ одно из самых ярких событий в культурной жизни Уральского федерального округа. В этом году фестиваль проходит уже в 46-й раз. Он традиционно собирает много друзей в разгар белых ночей. Дорогие друзья, не сомневаюсь что программа фестиваля подарит вам много позитивных эмоций», — передает слова полпреда Якушева корреспондент URA.RU. Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Она от всего сердца поблагодарила тех, кто сейчас находиться в зоне СВО.
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© Служба новостей «URA.RU»
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