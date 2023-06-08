Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев в своем обращение похвалил фестиваль «Самотлорские ночи», который проходит в Нижневартовске. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который находиться на месте событий.
«Фестиваль „Самотлорские ночи“ одно из самых ярких событий в культурной жизни Уральского федерального округа. В этом году фестиваль проходит уже в 46-й раз. Он традиционно собирает много друзей в разгар белых ночей. Дорогие друзья, не сомневаюсь что программа фестиваля подарит вам много позитивных эмоций», — передает слова полпреда Якушева корреспондент URA.RU.
Ранее губернатор ХМАО Наталья Комарова открыла фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в Нижневартовске. Она от всего сердца поблагодарила тех, кто сейчас находиться в зоне СВО.
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