Врач раскрыла серьезные последствия употребления немытых ягод

Употребление немытых ягод может привести к развитию в организме паразитов, которые повлекут сепсис или желтуху. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, руководитель направления эпидемиологической безопасности департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина.
«Паразиты могут обитать на поверхности овощей и фруктов или внутри них в виде личинок или взрослых червей, а потом переселиться на слизистые оболочки человека, где начнут активно размножаться», — рассказала Оксана Чикина «
Также из-за немытых ягод человек рискует заразиться геморрагической лихорадкой. Переносчиками этой болезни являются мыши. Также можно подхватить кишечную палочку или холеру.
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