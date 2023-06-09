Врач раскрыла серьезные последствия употребления немытых ягод

Врач-эпидемиолог Чикина: из-за немытых ягод в организме развиваются паразиты

09 июня 2023 в 23:05 Размер текста - 17 +

Употребление немытых ягод может привести к инфекциям Фото: Московец Илья © URA.RU Употребление немытых ягод может привести к развитию в организме паразитов, которые повлекут сепсис или желтуху. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, руководитель направления эпидемиологической безопасности департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина. «Паразиты могут обитать на поверхности овощей и фруктов или внутри них в виде личинок или взрослых червей, а потом переселиться на слизистые оболочки человека, где начнут активно размножаться», — рассказала Оксана Чикина « Газете.Ru ». Врач уточнила, что развитие паразитов в организме может повлечь за собой сепсис, желтуху или заражение крови. Также из-за немытых ягод человек рискует заразиться геморрагической лихорадкой. Переносчиками этой болезни являются мыши. Также можно подхватить кишечную палочку или холеру.

Употребление немытых ягод может привести к развитию в организме паразитов, которые повлекут сепсис или желтуху. Об этом сообщила врач-эпидемиолог, руководитель направления эпидемиологической безопасности департамента качества и безопасности медицинской деятельности группы компаний «Медскан» Оксана Чикина. «Паразиты могут обитать на поверхности овощей и фруктов или внутри них в виде личинок или взрослых червей, а потом переселиться на слизистые оболочки человека, где начнут активно размножаться», — рассказала Оксана Чикина «Газете.Ru». Врач уточнила, что развитие паразитов в организме может повлечь за собой сепсис, желтуху или заражение крови. Также из-за немытых ягод человек рискует заразиться геморрагической лихорадкой. Переносчиками этой болезни являются мыши. Также можно подхватить кишечную палочку или холеру.