09 июня 2023

Taz: Зеленский должен объясниться из-за оружия, которым ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир, stock
Ранее в СМИ появилась информация, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО Фото:
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ВСУ обстреливают Белгородскую область

Президент Украины Владимир Зеленский должен объясниться после информации о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Об этом заявил немецкий обозреватель Беньямин Хирш.

«Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью. Он должен объясниться после сообщений СМИ о нападении на Белгородскую область украинских диверсантов с оружием НАТО», — отметил он в статье издания Der Tagesspiegel. Хирш отметил, что оружие, поставляемое Западом, не могло попасть в руки диверсантов без согласия Киева.

В начале июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщила, что диверсанты зашли на территорию региона, передает «Национальная служба новостей». Позже украинские диверсанты предложили Гладкову провести переговоры в обмен на передачу пленных. Глава региона заявил, что готов встретиться, пишет МК.

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Президент Украины Владимир Зеленский должен объясниться после информации о том, что напавшие на Белгородскую область украинские диверсанты использовали оружие НАТО. Об этом заявил немецкий обозреватель Беньямин Хирш. «Для президента Зеленского кадры из Белгорода, доказывающие именно это положение дел, должны стать плохой новостью. Он должен объясниться после сообщений СМИ о нападении на Белгородскую область украинских диверсантов с оружием НАТО», — отметил он в статье издания Der Tagesspiegel. Хирш отметил, что оружие, поставляемое Западом, не могло попасть в руки диверсантов без согласия Киева. В начале июня глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщила, что диверсанты зашли на территорию региона, передает «Национальная служба новостей». Позже украинские диверсанты предложили Гладкову провести переговоры в обмен на передачу пленных. Глава региона заявил, что готов встретиться, пишет МК.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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