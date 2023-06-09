Politico: Россия успешно отражает контрнаступление ВСУ

10 июня 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

В Сети появляются изображения уничтоженной или брошенной бронетехники ВСУ, пишет Politico Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие успешно отражают наступление ВСУ, которое не будет легким для Киева. Об этом заявили обозреватели американская газеты Politico, отметив, что существуют снимки, на которых видны подбитые украинские танки Leopard германского производства. «В Сети появляются и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление. Это ранний, очень ранний этап кампании. Но снимки показывают, что механизированная война не будет легкой для Украины», — передает здание Politico. Ранее российские военкоры показывали видео, на котором видны подбитые танки Leopard 2 и американский БМП M2A2 Брэдли на Ореховском участке Запорожского фронта. Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что 8 июня возобновились бои на участке между Ореховом и Токмаком. Уточняется, что российские военнослужащие достойно встречают наступление, передает «Национальная служа новостей». Также Рогов сообщал, что ВСУ во время очередной попытки организовать контрнаступление в Запорожье потеряли колоссальное количество бойцов, пишет МК .

Российские военнослужащие успешно отражают наступление ВСУ, которое не будет легким для Киева. Об этом заявили обозреватели американская газеты Politico, отметив, что существуют снимки, на которых видны подбитые украинские танки Leopard германского производства. «В Сети появляются и другие изображения уничтоженной или брошенной бронетехники, что означает, что украинское продвижение уже встретило значительное сопротивление. Это ранний, очень ранний этап кампании. Но снимки показывают, что механизированная война не будет легкой для Украины», — передает здание Politico. Ранее российские военкоры показывали видео, на котором видны подбитые танки Leopard 2 и американский БМП M2A2 Брэдли на Ореховском участке Запорожского фронта. Член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что 8 июня возобновились бои на участке между Ореховом и Токмаком. Уточняется, что российские военнослужащие достойно встречают наступление, передает «Национальная служа новостей». Также Рогов сообщал, что ВСУ во время очередной попытки организовать контрнаступление в Запорожье потеряли колоссальное количество бойцов, пишет МК.