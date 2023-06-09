09 июня 2023

Махонин анонсировал рост электротранспорта в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
День знаний в Пермском университете. Пермь, махонин дмитрий
Махонин анонсировал проект по развитию электротранспорта в Перми Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале.

«Добился участия региона в федеральном инвестпроекте комплексного развития электрического транспорта. До конца года получим 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов», — написал в посте Махонин.

Глава региона отметил, что уже встретил в Перми нового «Львенка» — это первый трамвай из крупной партии, которая поступит по концессионному соглашению. По словам Махонина, трамвай проходит техническую подготовку в депо «Красный Октябрь» и в свой первый рейс по улицам Перми состав выйдет примерно через две недели.

URA.RU ранее писало, как губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что обновление трамвайного комплекса будет близко к 100%. Проект, по мнению политика, очень важен и является составляющей частью транспортной реформы.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Добился участия региона в федеральном инвестпроекте комплексного развития электрического транспорта. До конца года получим 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов», — написал в посте Махонин. Глава региона отметил, что уже встретил в Перми нового «Львенка» — это первый трамвай из крупной партии, которая поступит по концессионному соглашению. По словам Махонина, трамвай проходит техническую подготовку в депо «Красный Октябрь» и в свой первый рейс по улицам Перми состав выйдет примерно через две недели. URA.RU ранее писало, как губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что обновление трамвайного комплекса будет близко к 100%. Проект, по мнению политика, очень важен и является составляющей частью транспортной реформы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...