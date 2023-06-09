Махонин анонсировал рост электротранспорта в Перми

10 июня 2023 в 02:33 Размер текста - 17 +

Махонин анонсировал проект по развитию электротранспорта в Перми Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Добился участия региона в федеральном инвестпроекте комплексного развития электрического транспорта. До конца года получим 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов», — написал в посте Махонин. Глава региона отметил, что уже встретил в Перми нового «Львенка» — это первый трамвай из крупной партии, которая поступит по концессионному соглашению. По словам Махонина, трамвай проходит техническую подготовку в депо «Красный Октябрь» и в свой первый рейс по улицам Перми состав выйдет примерно через две недели. URA.RU ранее писало, как губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что обновление трамвайного комплекса будет близко к 100%. Проект, по мнению политика, очень важен и является составляющей частью транспортной реформы.

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин анонсировал увеличение электротранспорта в Перми. Об этом политик рассказал в своем telegram-канале. «Добился участия региона в федеральном инвестпроекте комплексного развития электрического транспорта. До конца года получим 29 трамвайных вагонов и 16 электробусов», — написал в посте Махонин. Глава региона отметил, что уже встретил в Перми нового «Львенка» — это первый трамвай из крупной партии, которая поступит по концессионному соглашению. По словам Махонина, трамвай проходит техническую подготовку в депо «Красный Октябрь» и в свой первый рейс по улицам Перми состав выйдет примерно через две недели. URA.RU ранее писало, как губернатор Прикамья Дмитрий Махонин заявил, что обновление трамвайного комплекса будет близко к 100%. Проект, по мнению политика, очень важен и является составляющей частью транспортной реформы.