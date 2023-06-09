IT-эксперт предупредил о мошеннических схемах при покупке туров

IT-эксперт Сизов: мошенники создают фейковые сайты для покупки туров

10 июня 2023 в 05:05 Размер текста - 17 +

В начале лета в интернете активизировались злоумышленники, которые наживаются на обмане туристов Фото: Денис Моргунов © URA.RU В интернете все больше стало появляться мошенников в сфере туризма, которые создают фейковые сайты и продают на них дешевые путевки. Об этом рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. «Все чаще стали появляться фейковые сайты, которые предлагают дешевые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги. Также появляется достаточно большое количество фишинговых ресурсов, с помощью которых мошенники пытаются похитить платежную информацию россиян. Рост подобной активности уже был замечен», — предупредил Сизов в интервью радио Sputnik. По его словам, самый пик мошеннической активности в сфере туризма наступит в середине лета, так как люди планируют купить билеты по выгодной цене. Также специалист уведомил, что такая схема уже работает из-за роста цен на популярные направления. Ранее URA.RU писало, что россияне, которым не хватает денег на летние поездки к морю, превращают в активы свое имущество. Люди стали чаще закладывать в ломбарды драгоценности, бытовую технику, велосипеды. Так они могут разом получить крупную сумму и отправиться в путешествие. Такая схема бывает порой выгоднее, чем кредиты и займы.

В интернете все больше стало появляться мошенников в сфере туризма, которые создают фейковые сайты и продают на них дешевые путевки. Об этом рассказал эксперт по противодействию мошенничеству Алексей Сизов. «Все чаще стали появляться фейковые сайты, которые предлагают дешевые услуги, но не оказывают их, а только берут деньги. Также появляется достаточно большое количество фишинговых ресурсов, с помощью которых мошенники пытаются похитить платежную информацию россиян. Рост подобной активности уже был замечен», — предупредил Сизов в интервью радио Sputnik. По его словам, самый пик мошеннической активности в сфере туризма наступит в середине лета, так как люди планируют купить билеты по выгодной цене. Также специалист уведомил, что такая схема уже работает из-за роста цен на популярные направления. Ранее URA.RU писало, что россияне, которым не хватает денег на летние поездки к морю, превращают в активы свое имущество. Люди стали чаще закладывать в ломбарды драгоценности, бытовую технику, велосипеды. Так они могут разом получить крупную сумму и отправиться в путешествие. Такая схема бывает порой выгоднее, чем кредиты и займы.