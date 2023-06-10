Военный эксперт Дандыкин раскрыл, зачем ВСУ бьют беспилотниками по РФ

Военный эксперт Дандыкин: ВСУ бьют беспилотниками по РФ, чтобы найти слабые места в работе ПВО

Российская ПРО сильнее, чем украинская, заявил Василий Дандыкин Фото: Министерство обороны Великобритании

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

С помощью атак беспилотниками по городам России украинцы пытаются найти слабые места в противовоздушной обороне страны. Таким мнением поделился военный эксперт и ветеран боевых действий Василий Дандыкин.

«Неся поражение в боях на линии соприкосновения, <…> противник будет всячески стараться пакостить нашим объектам, будет тестировать маршруты беспилотников и нащупывать места, в которых ПРО или РЭБ работают не очень плотно», — сказал Дандыкин. Его слова передает «Ридус». При этом он отметил, что российская противоракетная оборона сильнее, чем украинская.

По словам Дандыкина, каждая атака беспилотников помогает России делать выводы. Он добавил, что после ударов предпринимаются необходимые меры.

Ранее полпредство РФ в ООН указало на цели атак беспилотников Киева. Дипломаты заявили, что удары украинских БПЛА по Москве являются актом терроризма со стороны Украины и должны быть осуждены всем мировым сообществом.