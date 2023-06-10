Экс-разведчик ВС США Риттер: контрнаступление Киева закончится массовым убийством украинцев

Контрнаступление закончится массовым убийством украинцев, заявил Скотт Риттер Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Контрнаступление Киева закончится массовым убийством украинцев. Об этом заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Все ресурсы принадлежат НАТО, кроме человеческого ресурса. Который будет массово уничтожен при любом сценарии украинского контрнаступления. Это будет массовое убийство», — сказал Риттер в эфире U.S. Tour of Duty. Он также отметил, что НАТО не сможет сделать ничего, чтобы подготовить Украину к наступлению.

По словам бывшего разведчика, виноваты в гибели солдат ВСУ будут не русские, а те, кто толкнул украинцев на данный шаг, несмотря на очевидность поражения. Он подчеркнул, что ни один эксперт в мире не верит в победу Киева, поскольку у страны нет ни тактики, ни мощности, чтобы преодолеть оборонную линию России.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он подчеркнул, что мужество российских солдат и правильная организация войск сорвала все попытки ВСУ перейти в наступление, передает телеканал 360. По словам президента, потери украинских войск значительно возросли на фоне активной фазы наступательной операции, сообщает агентство Nation News.