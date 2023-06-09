В Тобольске на День России пройдут чайные фестивали, выставки и флешмоб. Афиша

10 июня 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

В День России основная программа пройдет в саду Ермака Фото: Николай Бастриков © URA.RU На длинные выходные в честь Дня России для тоболяков организовали праздничную программу, в которую вошли семейные мастер-классы, выставки и ярмарки, а также совместный флешмоб на концерте в саду Ермака. URA.RU подготовило список мероприятий, которые можно будет посетить в это время. В субботу, 10 июня, начало выходных можно провести на VII чайном фестивале, который откроют в 12:00 в Губернском музее. Посетителей ждут рассказы о чайной культуре и музыка. За отдельную плату можно будет поучаствовать в тематической дегустации. В семейном музейном центре «Камелек» с 10 по 12 июня пройдут мастер-классы по художественной росписи, где всех желающих научат технике урало-сибирской росписи с последующим созданием сувенира. На Базарной площади в Тобольске в выходные будут показывать кино. В субботу состоится просмотр фильмов «Сказка о царе Салтане», «Малые народы большой страны. Камчатский край» и «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». На следующий день покажут «Трех богатырей и Шамаханскую царицу» и «Бриллиантовую руку». В Тобольске также пройдет еще одно мероприятие, посвященное чаю. Фестиваль сибирского чая на Базарной площади откроется 11 июня в 15:00. Там устроят битвы самоваров, мастер-классы и ярмарку. Для гостей выступят этно-музыканты из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга. Вечером начнется концертная программа с танцами в ДК «Водник» в поселке Сумкино. Там с 17:00 будут выступать артисты города, а после концерта начнется танцевальный вечер отдыха. Праздничная программа в День России откроется в саду Ермака с ярмарки товаров местных производителей и выставки народного творчества. В 13:00 тоболяков ждут на концерт «Моя Россия — моя страна», где выступят артисты и пройдет флешмоб, в котором предлагают вместе спеть песню исполнителя Shaman «Встанем». В это время также пройдут семейные мастер-классы и отдельная игровая программа для детей. Инфографика: URA.RU Инфографика: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На длинные выходные в честь Дня России для тоболяков организовали праздничную программу, в которую вошли семейные мастер-классы, выставки и ярмарки, а также совместный флешмоб на концерте в саду Ермака. URA.RU подготовило список мероприятий, которые можно будет посетить в это время. В субботу, 10 июня, начало выходных можно провести на VII чайном фестивале, который откроют в 12:00 в Губернском музее. Посетителей ждут рассказы о чайной культуре и музыка. За отдельную плату можно будет поучаствовать в тематической дегустации. В семейном музейном центре «Камелек» с 10 по 12 июня пройдут мастер-классы по художественной росписи, где всех желающих научат технике урало-сибирской росписи с последующим созданием сувенира. На Базарной площади в Тобольске в выходные будут показывать кино. В субботу состоится просмотр фильмов «Сказка о царе Салтане», «Малые народы большой страны. Камчатский край» и «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». На следующий день покажут «Трех богатырей и Шамаханскую царицу» и «Бриллиантовую руку». В Тобольске также пройдет еще одно мероприятие, посвященное чаю. Фестиваль сибирского чая на Базарной площади откроется 11 июня в 15:00. Там устроят битвы самоваров, мастер-классы и ярмарку. Для гостей выступят этно-музыканты из Тюмени, Тобольска и Екатеринбурга. Вечером начнется концертная программа с танцами в ДК «Водник» в поселке Сумкино. Там с 17:00 будут выступать артисты города, а после концерта начнется танцевальный вечер отдыха. Праздничная программа в День России откроется в саду Ермака с ярмарки товаров местных производителей и выставки народного творчества. В 13:00 тоболяков ждут на концерт «Моя Россия — моя страна», где выступят артисты и пройдет флешмоб, в котором предлагают вместе спеть песню исполнителя Shaman «Встанем». В это время также пройдут семейные мастер-классы и отдельная игровая программа для детей.