Полковник Матвийчук назвал главную цель украинского контрнаступления

Главной целью Вооруженных сил Украины в контрнаступлении является поход на Крым. Об этом заявил бывший разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
«Запорожская область для ВСУ является наиболее удобной в том походе, который они объявили — в походе на Крым. Это направление должно им обеспечить выполнение той задачи, которую они перед собой поставили», — заявил Матвийчук. Его слова передает МК.RU. Он однако отметил, что сейчас у украинцев ничего не получается. При попытках прорыва российской обороны ВСУ теряют огромное количество живой силы и техники.
Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. Он отметил, что украинское наступление началось с провалов, передает телеканал 360.
Главной целью Вооруженных сил Украины в контрнаступлении является поход на Крым. Об этом заявил бывший разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Запорожская область для ВСУ является наиболее удобной в том походе, который они объявили — в походе на Крым. Это направление должно им обеспечить выполнение той задачи, которую они перед собой поставили», — заявил Матвийчук. Его слова передает МК.RU. Он однако отметил, что сейчас у украинцев ничего не получается. При попытках прорыва российской обороны ВСУ теряют огромное количество живой силы и техники. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. Он отметил, что украинское наступление началось с провалов, передает телеканал 360.