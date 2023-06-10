Полковник Матвийчук назвал главную цель украинского контрнаступления

Полковник Матвийчук: поход на Крым является главной целью украинского контрнаступления

10 июня 2023 в 12:06 Размер текста - 17 +

При попытках прорыва российской обороны ВСУ теряют огромное количество живой силы и техники Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главной целью Вооруженных сил Украины в контрнаступлении является поход на Крым. Об этом заявил бывший разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Запорожская область для ВСУ является наиболее удобной в том походе, который они объявили — в походе на Крым. Это направление должно им обеспечить выполнение той задачи, которую они перед собой поставили», — заявил Матвийчук. Его слова передает МК.RU . Он однако отметил, что сейчас у украинцев ничего не получается. При попытках прорыва российской обороны ВСУ теряют огромное количество живой силы и техники. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. Он отметил, что украинское наступление началось с провалов, передает телеканал 360.

Главной целью Вооруженных сил Украины в контрнаступлении является поход на Крым. Об этом заявил бывший разведчик полковник в отставке Анатолий Матвийчук. «Запорожская область для ВСУ является наиболее удобной в том походе, который они объявили — в походе на Крым. Это направление должно им обеспечить выполнение той задачи, которую они перед собой поставили», — заявил Матвийчук. Его слова передает МК.RU. Он однако отметил, что сейчас у украинцев ничего не получается. При попытках прорыва российской обороны ВСУ теряют огромное количество живой силы и техники. Ранее президент РФ Владимир Путин подтвердил, что ВСУ начали контрнаступление. Он отметил, что украинское наступление началось с провалов, передает телеканал 360.