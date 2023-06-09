В Кургане около ТРЦ «Пушкинский» сбили косулю

От столкновения с автомобилем косуля погибла
В Кургане, недалеко от ТРЦ «Пушкинский», насмерть сбили косулю. ДТП произошло у дома по улице Пушкина, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.
«Возле „Пушкинского“ сбили косулю. На месте работают сотрудники ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГТРК „Курган“» со ссылкой на ГИБДД.
По сообщению пресс-службы региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 июня в 9:18 по улице Пушкина. Из-за столкновения косуля погибла.
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