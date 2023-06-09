09 июня 2023

В Кургане около ТРЦ «Пушкинский» сбили косулю

© Служба новостей «URA.RU»
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Кафе «Поместье». Курган , охота, косуля, фауна, дикие животные
От столкновения с автомобилем косуля погибла Фото:

В Кургане, недалеко от ТРЦ «Пушкинский», насмерть сбили косулю. ДТП произошло у дома по улице Пушкина, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области.

«Возле „Пушкинского“ сбили косулю. На месте работают сотрудники ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГТРК „Курган“» со ссылкой на ГИБДД.

По сообщению пресс-службы региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 июня в 9:18 по улице Пушкина. Из-за столкновения косуля погибла.

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В Кургане, недалеко от ТРЦ «Пушкинский», насмерть сбили косулю. ДТП произошло у дома по улице Пушкина, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Курганской области. «Возле „Пушкинского“ сбили косулю. На месте работают сотрудники ГИБДД», — пишет telegram-канал «ГТРК „Курган“» со ссылкой на ГИБДД. По сообщению пресс-службы региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 10 июня в 9:18 по улице Пушкина. Из-за столкновения косуля погибла.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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