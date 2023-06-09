Раков нашли при чистке городского водоема
В Копейске (Челябинская область) при чистке городского пруда в районе автостанции обнаружены живые раки. Об этом сообщил подрядчик, который занимается чисткой водоема.
«Подрядчик поделился интересными кадрами с обновляемым прудом на автостанции на проспекте Коммунистическом. Не только уточки там живут — во время чистки водоема обнаружены мальки рыб и даже живые раки!» — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».
В комментариях под постом горожане удивляются, откуда в водоеме могли появиться раки. Принято считать, что раки не живут в грязной воде, отмечают комментаторы.
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