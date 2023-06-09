В Копейске при очистке городского пруда нашли живых раков. Фото

10 июня 2023 в 12:49 Размер текста - 17 +

Раков нашли при чистке городского водоема Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Копейске (Челябинская область) при чистке городского пруда в районе автостанции обнаружены живые раки. Об этом сообщил подрядчик, который занимается чисткой водоема. «Подрядчик поделился интересными кадрами с обновляемым прудом на автостанции на проспекте Коммунистическом. Не только уточки там живут — во время чистки водоема обнаружены мальки рыб и даже живые раки!» — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом горожане удивляются, откуда в водоеме могли появиться раки. Принято считать, что раки не живут в грязной воде, отмечают комментаторы. Паблик «Копейск в теме» Паблик «Копейск в теме»

В Копейске (Челябинская область) при чистке городского пруда в районе автостанции обнаружены живые раки. Об этом сообщил подрядчик, который занимается чисткой водоема. «Подрядчик поделился интересными кадрами с обновляемым прудом на автостанции на проспекте Коммунистическом. Не только уточки там живут — во время чистки водоема обнаружены мальки рыб и даже живые раки!» — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом горожане удивляются, откуда в водоеме могли появиться раки. Принято считать, что раки не живут в грязной воде, отмечают комментаторы.