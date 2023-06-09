09 июня 2023

В Копейске при очистке городского пруда нашли живых раков. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Раки в баре "Географ". Екатеринбург, раки
Раков нашли при чистке городского водоема Фото:

В Копейске (Челябинская область) при чистке городского пруда в районе автостанции обнаружены живые раки. Об этом сообщил подрядчик, который занимается чисткой водоема.

«Подрядчик поделился интересными кадрами с обновляемым прудом на автостанции на проспекте Коммунистическом. Не только уточки там живут — во время чистки водоема обнаружены мальки рыб и даже живые раки!» — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях под постом горожане удивляются, откуда в водоеме могли появиться раки. Принято считать, что раки не живут в грязной воде, отмечают комментаторы.

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В Копейске (Челябинская область) при чистке городского пруда в районе автостанции обнаружены живые раки. Об этом сообщил подрядчик, который занимается чисткой водоема. «Подрядчик поделился интересными кадрами с обновляемым прудом на автостанции на проспекте Коммунистическом. Не только уточки там живут — во время чистки водоема обнаружены мальки рыб и даже живые раки!» — сообщается в паблике «Копейск в теме» в соцсети «ВКонтакте». В комментариях под постом горожане удивляются, откуда в водоеме могли появиться раки. Принято считать, что раки не живут в грязной воде, отмечают комментаторы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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