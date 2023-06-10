В ФРГ подтвердили уничтожение танков Leopard 2A4 в зоне СВО

10 июня 2023 в 13:17 Размер текста - 17 +

Rheinmetall планирует увеличить производство снарядов до 600 тысяч в год Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Германии подтвердили уничтожение поставленных Киеву танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. «В жизни всегда есть потери», — заявил Паппергер в интервью изданию RND. Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Паппергер добавил, что корпорация планирует увеличить производство снарядов с 450 тысяч до 600 тысяч в год. Однако Украина получит их, только если армии Евросоюза откажутся от пополнения своих складов, на восстановление запасов которых потребуется от шести до 10 лет. Ранее глава немецкого оружейного концерна сообщил, что планирует построить на Украине танковый завод. Там смогут ежегодно производить до 400 танков типа KF51 Panther, пишет «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставки танков Германией Киеву испортят отношения с РФ, передает телеканал 360.

В Германии подтвердили уничтожение поставленных Киеву танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Об этом заявил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. «В жизни всегда есть потери», — заявил Паппергер в интервью изданию RND. Rheinmetall является одним из крупнейших производителей военной техники и вооружения в Германии и Европе. Паппергер добавил, что корпорация планирует увеличить производство снарядов с 450 тысяч до 600 тысяч в год. Однако Украина получит их, только если армии Евросоюза откажутся от пополнения своих складов, на восстановление запасов которых потребуется от шести до 10 лет. Ранее глава немецкого оружейного концерна сообщил, что планирует построить на Украине танковый завод. Там смогут ежегодно производить до 400 танков типа KF51 Panther, пишет «Царьград». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что поставки танков Германией Киеву испортят отношения с РФ, передает телеканал 360.