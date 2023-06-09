В Перми на пожаре были спасены три человека

Пожарные вывели из дома трех человек
В Перми огнеборцы спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме по ул. Л.Шатрова. Еще пять человек эвакуировались до приезда пожарных, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре поступило 10 июня в 13:59. Было установлено, что горит мусор на первом этаже в подъезде многоквартирного дома. Три человека были выведены пожарными по лестнице, еще пять человек эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей», — сообщается в ведомстве.
Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
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