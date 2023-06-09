09 июня 2023

В Перми на пожаре были спасены три человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд с МЧС. Курган, мчс, пожар, спасатели мчс, пожарные, пожары
Пожарные вывели из дома трех человек Фото:

В Перми огнеборцы спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме по ул. Л.Шатрова. Еще пять человек эвакуировались до приезда пожарных, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 10 июня в 13:59. Было установлено, что горит мусор на первом этаже в подъезде многоквартирного дома. Три человека были выведены пожарными по лестнице, еще пять человек эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей», — сообщается в ведомстве.

Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми огнеборцы спасли трех человек при пожаре в многоквартирном доме по ул. Л.Шатрова. Еще пять человек эвакуировались до приезда пожарных, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 10 июня в 13:59. Было установлено, что горит мусор на первом этаже в подъезде многоквартирного дома. Три человека были выведены пожарными по лестнице, еще пять человек эвакуировались самостоятельно до приезда спасателей», — сообщается в ведомстве. Погибших и пострадавших нет. В тушении пожара участвовали 16 человек личного состава и четыре единицы техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...