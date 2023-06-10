Кремль: Путин не собирается разговаривать с Шольцем

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет. Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о планах телефонного разговора с немецкой стороной. Слова Пескова передает РИА Новости.
Ранее Шольц заявил, что хочет позвонить Путину в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Немцы в соцсетях усомнились, что такая инициатива Берлина имеет какой-либо смысл. Они предполагали, что президент России попросту откажется разговаривать с канцлером ФРГ на фоне последних провокаций Германии на Украине, пишет ФАН. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час, уточняет деловое издание «Взгляд».
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