Кремль: Путин не собирается разговаривать с Шольцем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, путин владимир
У Путина в планах нет телефонного разговора с Шольцем Фото:

У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Нет. Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о планах телефонного разговора с немецкой стороной. Слова Пескова передает РИА Новости.

Ранее Шольц заявил, что хочет позвонить Путину в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Немцы в соцсетях усомнились, что такая инициатива Берлина имеет какой-либо смысл. Они предполагали, что президент России попросту откажется разговаривать с канцлером ФРГ на фоне последних провокаций Германии на Украине, пишет ФАН. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час, уточняет деловое издание «Взгляд».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У президента России Владимира Путина нет в планах телефонного разговора с канцлером Германии Олафом Шольцем. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Нет. Пока нет», — сказал он, отвечая на вопрос о планах телефонного разговора с немецкой стороной. Слова Пескова передает РИА Новости. Ранее Шольц заявил, что хочет позвонить Путину в ближайшее время, передает «Национальная служба новостей». Немцы в соцсетях усомнились, что такая инициатива Берлина имеет какой-либо смысл. Они предполагали, что президент России попросту откажется разговаривать с канцлером ФРГ на фоне последних провокаций Германии на Украине, пишет ФАН. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным состоялись по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час, уточняет деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...