В эфире украинского телеканала «Рада» появились кадры с эвакуацией людей, которую провела МЧС России на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».
«На кадрах, которые появились в эфире телемарафона 9 июня примерно в 16:35, видны лодки и форма с символикой российского МЧС», — говорится в сообщении. Отмечается, что медиаэксперт, куратор телеканала «Рада» Владислав Матяш подтвердил произошедшее на телеканале.
По его словам, из-за кадра с российской символикой начнутся массовые увольнения работников. «Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей», — заявил он.
Ранее 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области. Из-за атаки ВСУ по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). До семи человек увеличилось число погибших из-за теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщило правительство Херсонской области, передает «Общественное телевидение России».
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