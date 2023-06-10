В эфире украинского телеканала показали, как МЧС России спасает людей в Херсонской области. Скрин

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Первая пресс-конференция с начальником Главного управления МЧС России Землянским Юрием. Курган, мчс
Сотрудники МЧС России попали на телеканал «Рада» во время спасения людей в Херсонской области Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В эфире украинского телеканала «Рада» появились кадры с эвакуацией людей, которую провела МЧС России на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны».

«На кадрах, которые появились в эфире телемарафона 9 июня примерно в 16:35, видны лодки и форма с символикой российского МЧС», — говорится в сообщении. Отмечается, что медиаэксперт, куратор телеканала «Рада» Владислав Матяш подтвердил произошедшее на телеканале.

По его словам, из-за кадра с российской символикой начнутся массовые увольнения работников. «Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей», — заявил он.

Ранее 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области. Из-за атаки ВСУ по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). До семи человек увеличилось число погибших из-за теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщило правительство Херсонской области, передает «Общественное телевидение России».

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В эфире украинского телеканала «Рада» появились кадры с эвакуацией людей, которую провела МЧС России на левобережной части Херсонской области. Об этом сообщил украинский telegram-канал «Политика страны». «На кадрах, которые появились в эфире телемарафона 9 июня примерно в 16:35, видны лодки и форма с символикой российского МЧС», — говорится в сообщении. Отмечается, что медиаэксперт, куратор телеканала «Рада» Владислав Матяш подтвердил произошедшее на телеканале. По его словам, из-за кадра с российской символикой начнутся массовые увольнения работников. «Произошла какая-то досадная ошибка — человеческий фактор. Но будет уволено большое количество людей», — заявил он. Ранее 6 июня 2023 года Вооруженные силы Украины (ВСУ) подорвали Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) в Херсонской области. Из-за атаки ВСУ по плотине ГЭС завели уголовное дело по статье «Теракт». Об этом сообщил Следственный комитет России (СК РФ). До семи человек увеличилось число погибших из-за теракта на Каховской ГЭС. Об этом сообщило правительство Херсонской области, передает «Общественное телевидение России».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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