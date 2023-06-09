09 июня 2023

В Свердловской области разыскивают Русских. Фото

В Богдановиче и Каменске-Уральском ищут пропавшего мужчину по фамилии Русских
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Мужчина ушел из дома 5 июня (архивное фото) Фото:

В Свердловской области 5 июня пропал 36-летний Андрей Русских. Мужчину ищут в Богдановиче и Каменске-Уральском, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

«Помогите найти 36-летнего Андрея Русских! Он может быть в Богдановиче или Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети.

Приметы Русских: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-голубую футболку, черные шорты и кроссовки.

Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Спасатели отмечают, что им нужна помощь добровольцев.

Пропавшему мужчине 36 лет
Пропавшему мужчине 36 лет
Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 5 июня пропал 36-летний Андрей Русских. Мужчину ищут в Богдановиче и Каменске-Уральском, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт». «Помогите найти 36-летнего Андрея Русских! Он может быть в Богдановиче или Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети. Приметы Русских: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-голубую футболку, черные шорты и кроссовки. Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Спасатели отмечают, что им нужна помощь добровольцев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...