Мужчина ушел из дома 5 июня (архивное фото)
В Свердловской области 5 июня пропал 36-летний Андрей Русских. Мужчину ищут в Богдановиче и Каменске-Уральском, сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».
«Помогите найти 36-летнего Андрея Русских! Он может быть в Богдановиче или Каменске-Уральском», — пишут волонтеры в соцсети.
Приметы Русских: рост 156 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы и голубые глаза. Он был одет в серо-голубую футболку, черные шорты и кроссовки.
Если вам известно местоположение мужчины, то сообщите волонтерам по номеру +7 (953) 606-98-87 или +7 (800) 700-54-52. Спасатели отмечают, что им нужна помощь добровольцев.
Пропавшему мужчине 36 лет
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