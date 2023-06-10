Россиянам назвали профессии, которые рискуют исчезнуть из-за нейросетей

Эксперт: нейросеть заменит копирайтеров, специалистов техподдержки и контроля качества
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Гайдаровский форум - 2019. День 1-й. Москва, робот
Нейросеть может решать рутинные задачи и способна заменить специалистов с подобным функционалом Фото:

Развитие нейросетей позволит полностью заменить человеческий труд в таких профессиях как копирайтер, специалист контроля качества и техподдержки. Об этом с журналистами поделилась руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская.

«Одними из первых под сокращение попадут линейные специалисты контроля качества. Отдел можно сократить, оставив одного человека для мониторинга работы системы. Во вторую волну сокращений попадут специалисты технической поддержки. Третья волна коснется копирайтеров», — передает слова эксперта Газета.ru.

Шиманская отметила, что увольнения не коснутся специалистов, которые решают не шаблонные задачи и инноваторов. Это связано с тем, что нейросеть способна решать рутинные задачи, но выполнить комплекс сложных запросов она не в состоянии.

Ранее сообщалось, что около 35% жителей Челябинской области всерьез считают, что на работе их могут заменить нейросети. По мнению опрошенных, увольнения могут коснуться таких профессий как переводчик, аналитик данных, специалист колл-центра, бухгалтер и корректор. Меньше всего уральцы верят, что искусственный интеллект сможет заменить психологов и ученых, а также артистов.

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Развитие нейросетей позволит полностью заменить человеческий труд в таких профессиях как копирайтер, специалист контроля качества и техподдержки. Об этом с журналистами поделилась руководитель карьерного центра онлайн-университета востребованных профессий Skypro Светлана Шиманская. «Одними из первых под сокращение попадут линейные специалисты контроля качества. Отдел можно сократить, оставив одного человека для мониторинга работы системы. Во вторую волну сокращений попадут специалисты технической поддержки. Третья волна коснется копирайтеров», — передает слова эксперта Газета.ru. Шиманская отметила, что увольнения не коснутся специалистов, которые решают не шаблонные задачи и инноваторов. Это связано с тем, что нейросеть способна решать рутинные задачи, но выполнить комплекс сложных запросов она не в состоянии. Ранее сообщалось, что около 35% жителей Челябинской области всерьез считают, что на работе их могут заменить нейросети. По мнению опрошенных, увольнения могут коснуться таких профессий как переводчик, аналитик данных, специалист колл-центра, бухгалтер и корректор. Меньше всего уральцы верят, что искусственный интеллект сможет заменить психологов и ученых, а также артистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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