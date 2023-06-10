Гладков проверил обстановку в пострадавших от обстрелов ВСУ населенных пунктах

10 июня 2023 в 19:50 Размер текста - 17 +

Волонтеры и администрация привозят оставшимся жителям обстрелянных городов воду и продукты Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область В Белгородской области сохраняется высокий уровень боевой готовности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков по итогам рабочей поездки в Шебекино и Новую Таволжанку. Вместе с ним территории посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Выслушали доклад командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане, посмотрели уровень готовности, еще раз убедились, что у нас очень высокий уровень, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи», — заявил Гладков в своем telegram-канале после посещения места боевого слаживания белгородской самообороны. Гладков отметил во время поездки с Кириенко по населенным пунктам Шебекинского округа, что в городе Шебекино остаются 2703 жителя. «В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город», — заявил он. По словам губернатора, волонтеры и администрация привозят гуманитарную помощь для жителей, которые решили не покидать свои дома. В населенном пункте Новая Таволжанка — примерно 170 человек. Волонтеры также привозят им воду и продукты. Жителям Новой Таволжанки предлагают временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе, однако они не хотят оставлять свои дома, подчеркнул глава региона. По словам Гладкова, восстановительные работы в Шебекино начнутся, как только позволит оперативная обстановка. На данный момент тяжело посчитать количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей. Губернатор региона вместе с Кириенко и Турчаком также оценили работу центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «С начала недели стартовал учебный процесс для второй смены», — отметил Гладков. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали приграничный город Шебекино в Белгородской области. 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз. Из региона были эвакуированы порядка 60 тысяч человек. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Белгородской области сохраняется высокий уровень боевой готовности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков по итогам рабочей поездки в Шебекино и Новую Таволжанку. Вместе с ним территории посетили первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак. «Выслушали доклад командира полка, командира батальона, командира роты об учебном плане, посмотрели уровень готовности, еще раз убедились, что у нас очень высокий уровень, который позволяет выполнять любые поставленные боевые задачи», — заявил Гладков в своем telegram-канале после посещения места боевого слаживания белгородской самообороны. Гладков отметил во время поездки с Кириенко по населенным пунктам Шебекинского округа, что в городе Шебекино остаются 2703 жителя. «В очередной раз уговариваем оставшихся жителей поехать с нами в Белгород. Но у каждого своя история, почему отказываются покинуть город», — заявил он. По словам губернатора, волонтеры и администрация привозят гуманитарную помощь для жителей, которые решили не покидать свои дома. В населенном пункте Новая Таволжанка — примерно 170 человек. Волонтеры также привозят им воду и продукты. Жителям Новой Таволжанки предлагают временно покинуть населенный пункт до полной стабилизации на границе, однако они не хотят оставлять свои дома, подчеркнул глава региона. По словам Гладкова, восстановительные работы в Шебекино начнутся, как только позволит оперативная обстановка. На данный момент тяжело посчитать количество разрушенных и поврежденных домов и автомобилей. Губернатор региона вместе с Кириенко и Турчаком также оценили работу центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. «С начала недели стартовал учебный процесс для второй смены», — отметил Гладков. Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали приграничный город Шебекино в Белгородской области. 1 июня ВСУ обстреляли Шебекино 860 раз. Из региона были эвакуированы порядка 60 тысяч человек.