Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об эвакуации около 60 тысяч человек

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Свыше 8 тысяч человек расположены в пунктах временного размещения, заявил Вячеслав Гладков Фото:
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Почти 60 тысяч человек были эвакуированы в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время в Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек», — сообщается на сайте партии «Единая Россия». Там добавили, что более 8 тысяч человек размещены в пунктах временного размещения, а большая часть жителей переехала к родственникам.

Ранее Вячеслав Гладков заявил, что власти области предоставят защищенную технику для срочной эвакуации мирного населения из Шебекинского округа при необходимости. Также около 2500 детей из Белгородской области отправятся на летний отдых в Воронежскую область.

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Почти 60 тысяч человек были эвакуированы в Белгородской области. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. «Вячеслав Гладков сообщил, что за короткое время в Белгородской области были эвакуированы почти 60 тысяч человек», — сообщается на сайте партии «Единая Россия». Там добавили, что более 8 тысяч человек размещены в пунктах временного размещения, а большая часть жителей переехала к родственникам. Ранее Вячеслав Гладков заявил, что власти области предоставят защищенную технику для срочной эвакуации мирного населения из Шебекинского округа при необходимости. Также около 2500 детей из Белгородской области отправятся на летний отдых в Воронежскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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