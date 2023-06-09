Гарик Сукачев, Stigmata, Вадим Самойлов и «Анимация» устроили шоу в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел первый день фестиваля «Кардиограмма»

10 июня 2023 в 22:58 Размер текста - 17 +

В первый день фестиваля выступили «Анимация», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов и Stigmata Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Екатеринбурге прошел первый день рок-фестиваля «Кардиограмма». На «Екатеринбург Арене» выступили рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие. Но перед этим екатеринбуржцы сделали кардиограмму с помощью мобильного комплекса «Кардиоавтобус», который стоял у входа на стадион. О том, что происходило в первый день фестиваля — в фоторепортаже URA.RU. Рок-фестиваль начался в 10:00. Ближе к вечеру в уральской столице пошел дождь. Однако ярым поклонникам рок-музыки это не помешало зажечь под любимые хиты. Первыми на сцену к зрителям вышли музыканты из группы «Действуй!». Следом за ними на альтернативную сцену поднялись рокеры Sellout, певица Екатерина Яшникова, а также группы «КерамикА» и Stigmata. После «Стигматы» зазвучал хит «Родина» группы «Анимация». В 16 часов зрители встретили группу «Сурганова и Оркестр», после них выступил коллектив «Гран-КуражЪ». Ближе к 20:00 на сцену вышел Вадим Самойлов, зрители встретили его с особой теплотой. Эмоциональным выдалось выступление группы «Эпидемия». А закрывал первый день фестиваля Гарик Сукачев. 11 июня пройдет второй, заключительный, день фестиваля «Кардиограмма», на котором выступят певцы Максим Свобода, Radio Tapok и группы Uma2rman, «Чиж&Ко», «Кипелов» и F.P.G. Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Фото: URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге прошел первый день рок-фестиваля «Кардиограмма». На «Екатеринбург Арене» выступили рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие. Но перед этим екатеринбуржцы сделали кардиограмму с помощью мобильного комплекса «Кардиоавтобус», который стоял у входа на стадион. О том, что происходило в первый день фестиваля — в фоторепортаже URA.RU. Рок-фестиваль начался в 10:00. Ближе к вечеру в уральской столице пошел дождь. Однако ярым поклонникам рок-музыки это не помешало зажечь под любимые хиты. Первыми на сцену к зрителям вышли музыканты из группы «Действуй!». Следом за ними на альтернативную сцену поднялись рокеры Sellout, певица Екатерина Яшникова, а также группы «КерамикА» и Stigmata. После «Стигматы» зазвучал хит «Родина» группы «Анимация». В 16 часов зрители встретили группу «Сурганова и Оркестр», после них выступил коллектив «Гран-КуражЪ». Ближе к 20:00 на сцену вышел Вадим Самойлов, зрители встретили его с особой теплотой. Эмоциональным выдалось выступление группы «Эпидемия». А закрывал первый день фестиваля Гарик Сукачев. 11 июня пройдет второй, заключительный, день фестиваля «Кардиограмма», на котором выступят певцы Максим Свобода, Radio Tapok и группы Uma2rman, «Чиж&Ко», «Кипелов» и F.P.G.