09 июня 2023

Гарик Сукачев, Stigmata, Вадим Самойлов и «Анимация» устроили шоу в Екатеринбурге. Фото, видео

В Екатеринбурге прошел первый день фестиваля «Кардиограмма»
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выступление Вадима Самойлова на закрытии XII Уральского медиафорума и «Инфорума» Союза журналистов России. Екатеринбург, самойлов вадим, рок-концерт, агата кристи
В первый день фестиваля выступили «Анимация», Гарик Сукачев, Вадим Самойлов и Stigmata Фото:

В Екатеринбурге прошел первый день рок-фестиваля «Кардиограмма». На «Екатеринбург Арене» выступили рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие. Но перед этим екатеринбуржцы сделали кардиограмму с помощью мобильного комплекса «Кардиоавтобус», который стоял у входа на стадион. О том, что происходило в первый день фестиваля — в фоторепортаже URA.RU.

Рок-фестиваль начался в 10:00. Ближе к вечеру в уральской столице пошел дождь. Однако ярым поклонникам рок-музыки это не помешало зажечь под любимые хиты.

Первыми на сцену к зрителям вышли музыканты из группы «Действуй!». Следом за ними на альтернативную сцену поднялись рокеры Sellout, певица Екатерина Яшникова, а также группы «КерамикА» и Stigmata. После «Стигматы» зазвучал хит «Родина» группы «Анимация».

В 16 часов зрители встретили группу «Сурганова и Оркестр», после них выступил коллектив «Гран-КуражЪ». Ближе к 20:00 на сцену вышел Вадим Самойлов, зрители встретили его с особой теплотой. Эмоциональным выдалось выступление группы «Эпидемия». А закрывал первый день фестиваля Гарик Сукачев. 11 июня пройдет второй, заключительный, день фестиваля «Кардиограмма», на котором выступят певцы Максим Свобода, Radio Tapok и группы Uma2rman, «Чиж&Ко», «Кипелов» и F.P.G.

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:

Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Фото:
Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге прошел первый день рок-фестиваля «Кардиограмма». На «Екатеринбург Арене» выступили рок-группы Stigmata, «Анимация», «Эпидемия», а также музыканты Вадим Самойлов и Гарик Сукачев и другие. Но перед этим екатеринбуржцы сделали кардиограмму с помощью мобильного комплекса «Кардиоавтобус», который стоял у входа на стадион. О том, что происходило в первый день фестиваля — в фоторепортаже URA.RU. Рок-фестиваль начался в 10:00. Ближе к вечеру в уральской столице пошел дождь. Однако ярым поклонникам рок-музыки это не помешало зажечь под любимые хиты. Первыми на сцену к зрителям вышли музыканты из группы «Действуй!». Следом за ними на альтернативную сцену поднялись рокеры Sellout, певица Екатерина Яшникова, а также группы «КерамикА» и Stigmata. После «Стигматы» зазвучал хит «Родина» группы «Анимация». В 16 часов зрители встретили группу «Сурганова и Оркестр», после них выступил коллектив «Гран-КуражЪ». Ближе к 20:00 на сцену вышел Вадим Самойлов, зрители встретили его с особой теплотой. Эмоциональным выдалось выступление группы «Эпидемия». А закрывал первый день фестиваля Гарик Сукачев. 11 июня пройдет второй, заключительный, день фестиваля «Кардиограмма», на котором выступят певцы Максим Свобода, Radio Tapok и группы Uma2rman, «Чиж&Ко», «Кипелов» и F.P.G.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...