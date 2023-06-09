В Кургане больница, где с потолков осыпалась штукатурка, закупает гирлянды для украшения фасада

Курганская областная больница №2 закупает светодиодные гирлянды на сотни тысяч рублей для украшения фасада. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Ранее пациенты лечебного учреждения размещали фото с видом больничных палат, требующих ремонта в городских пабликах.
«Поставка гирлянд светодиодных (бахрома). Начальная цена контракта 885 тысяч рублей. Финансирование за счет средств, полученных от предпринимательской деятельности Курганской областной больницы №2», — указано в проекте контракта.
Согласно данным с сайта госзакупок, поставщик гирлянд обязан будет самостоятельно привезти товар на склад в больницу на улице Карбышева, 27. Светодиодные гирлянды должны быть доставлены в срок не позднее 15 декабря. По информации департамента здравоохранения Курганской области, в палатах областной больницы №2 был проведен косметический ремонт. Также запланирован, как подчеркнуло ведомство в ответе на редакционный запрос URA.RU, — капитальный ремонт помещений.
Ранее URA.RU писало, что в Курганской областной больнице №2 пациенты лежали в палатах с осыпающейся на кровати штукатуркой. Фото палат размещались в курганском паблике в соцсети «ВКонтакте».
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