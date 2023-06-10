Синоптики рассказали, когда в Челябинск вернется жаркая погода

Gismeteo: жаркая погода вернется в Челябинск с 14 июня

11 июня 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Потепление начнет возвращаться в Челябинск со среды Фото: Московец Илья © URA.RU Со среды, 14 июня, в Челябинск начнет возвращаться теплая погода. В городе потеплеет до 25 градусов, говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Потепление начнет возвращаться в Челябинск со среды, 14 июня. Днем столбики термометров покажут 25 градусов, ночью 10 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. С 15 по 17 июня в Челябинске потеплеет до 27 градусов, по ночам температура не опустится ниже 12 градусов. Прогнозируется облачная погода без осадков и ветра. В воскресенье, 18 июня, в Челябинске похолодает до 24 градусов днем и 10 градусов ночью. Осадки также не ожидаются. Ранее синоптики сообщили, что в Челябинскую область придут заморозки до минус 3 градусов и грозы. Похолодание ожидается в ночь на 12 июня. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов.

Со среды, 14 июня, в Челябинск начнет возвращаться теплая погода. В городе потеплеет до 25 градусов, говорится в долгосрочном прогнозе синоптиков. «Потепление начнет возвращаться в Челябинск со среды, 14 июня. Днем столбики термометров покажут 25 градусов, ночью 10 градусов», — указано в прогнозе на сайте Gismeteo. С 15 по 17 июня в Челябинске потеплеет до 27 градусов, по ночам температура не опустится ниже 12 градусов. Прогнозируется облачная погода без осадков и ветра. В воскресенье, 18 июня, в Челябинске похолодает до 24 градусов днем и 10 градусов ночью. Осадки также не ожидаются. Ранее синоптики сообщили, что в Челябинскую область придут заморозки до минус 3 градусов и грозы. Похолодание ожидается в ночь на 12 июня. При этом дневные температуры будут высокими — до 24-29 градусов.