Самолет должен был вылететь в Екатеринбург из Бишкека в 20:20 11 июня, однако был отменен
В Бишкеке (Киргизия) отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Екатеринбург в 20:20 10 июня. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.
Рейс U6-2986 по маршруту Бишкек — Екатеринбург должен был приземлиться в столицу Свердловской области в 22:15 11 июня, однако был отменен. Причины отмены вылета самолета на данный момент неизвестны.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Там от комментариев по поводу отмены рейса отказались.
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