10 июня 2023
09 июня 2023

В Киргизии экстренно отменили рейс в Екатеринбург. Скрин

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, авиация, самолет
Самолет должен был вылететь в Екатеринбург из Бишкека в 20:20 11 июня, однако был отменен Фото:

В Бишкеке (Киргизия) отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Екатеринбург в 20:20 10 июня. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово.

Рейс U6-2986 по маршруту Бишкек — Екатеринбург должен был приземлиться в столицу Свердловской области в 22:15 11 июня, однако был отменен. Причины отмены вылета самолета на данный момент неизвестны.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Там от комментариев по поводу отмены рейса отказались.

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В Бишкеке (Киргизия) отменили рейс авиакомпании «Уральские авиалинии», который должен был вылететь в Екатеринбург в 20:20 10 июня. Информация об этом следует из данных на онлайн-табло екатеринбургского аэропорта Кольцово. Рейс U6-2986 по маршруту Бишкек — Екатеринбург должен был приземлиться в столицу Свердловской области в 22:15 11 июня, однако был отменен. Причины отмены вылета самолета на данный момент неизвестны. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу авиакомпании «Уральские авиалинии». Там от комментариев по поводу отмены рейса отказались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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