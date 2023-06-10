10 июня 2023
09 июня 2023

В Кургане крупный медицинский центр увеличил выручку и снизил прибыль

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Открытие медцентра для пациентов с COVID-19. Краснотурьинск, Свердловская область, краснотурьинск, больница, медцентр, медицинский центр спасения
Курганский медцентр «Альфамед» увеличил выручку и снизил прибыль Фото:

В Кургане медицинский центр «Альфамед» повысил выручку, но снизил прибыль. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС.

«Выручка за 2021 год: 111 млн 987 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 114 млн 770 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2021 год: 35 млн 084 тысячи рублей. Прибыль за 2022 год: 25 млн 813 тысяч рублей», — указано в финотчете.

Согласно данным сервиса СБИС, директором ООО «Альфамед» является Светлана Кацай. URA.RU направило редакционный запрос в медцентр, чтобы выяснить — по какой причине чистая прибыль организации снизилась за год почти на 10 миллионов рублей. Информация дополнится, как только будет получен ответ.

Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.

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В Кургане медицинский центр «Альфамед» повысил выручку, но снизил прибыль. Информация об этом содержится в финотчете организации, опубликованном в сервисе СБИС. «Выручка за 2021 год: 111 млн 987 тысяч рублей. Выручка за 2022 год: 114 млн 770 тысяч рублей. Чистая прибыль за 2021 год: 35 млн 084 тысячи рублей. Прибыль за 2022 год: 25 млн 813 тысяч рублей», — указано в финотчете. Согласно данным сервиса СБИС, директором ООО «Альфамед» является Светлана Кацай. URA.RU направило редакционный запрос в медцентр, чтобы выяснить — по какой причине чистая прибыль организации снизилась за год почти на 10 миллионов рублей. Информация дополнится, как только будет получен ответ. Ранее курганский производитель вездеходов «Бурлак» снизил чистую прибыль, чтобы увеличить инвестиции в развитие нового завода. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил коммерческий директор компании Роман Панкратьев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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