10 июня 2023
09 июня 2023

Глава района ЯНАО передаст свою зарплату участникам СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Отправка гуманитарной помощи добровольческому батальону Молот (в/ч 13637) в зону проведения СВО. Пермь, гуманитарная помощь, своих не бросаем, батальон молот, погрузка гуманитарной помощи
Антон Колодин и его заместители поддержали инициативу губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова Фото:

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин и его заместители перечислят свою месячную зарплату для помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации района.

«Также, как и руководство окружного правительства, они перечислят месячную зарплату на счет окружной Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Эта общественная организация займется распределением средств и приобретением необходимого для ямальских бойцов СВО», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский и его команда планировали передать часть своей зарплаты на нужды бойцам СВО. Батальоны, где проходят службу ямальцы, должны получить дополнительное снаряжение, оснастку и технические средства, приобретенные за счет этих средств.

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Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин и его заместители перечислят свою месячную зарплату для помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации района. «Также, как и руководство окружного правительства, они перечислят месячную зарплату на счет окружной Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Эта общественная организация займется распределением средств и приобретением необходимого для ямальских бойцов СВО», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский и его команда планировали передать часть своей зарплаты на нужды бойцам СВО. Батальоны, где проходят службу ямальцы, должны получить дополнительное снаряжение, оснастку и технические средства, приобретенные за счет этих средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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