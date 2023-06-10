Глава района ЯНАО передаст свою зарплату участникам СВО

Глава Пуровского района (ЯНАО) Антон Колодин и его заместители перечислят свою месячную зарплату для помощи участникам специальной военной операции. Об этом сообщает официальный telegram-канал администрации района.
«Также, как и руководство окружного правительства, они перечислят месячную зарплату на счет окружной Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России. Эта общественная организация займется распределением средств и приобретением необходимого для ямальских бойцов СВО», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что глава Салехарда (ЯНАО) Алексей Титовский и его команда планировали передать часть своей зарплаты на нужды бойцам СВО. Батальоны, где проходят службу ямальцы, должны получить дополнительное снаряжение, оснастку и технические средства, приобретенные за счет этих средств.
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