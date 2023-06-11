В США рассказали о неприятных новостях для Зеленского

Экс-сотрудник Пентагона Брайен: большие потери ВСУ стали неприятной новостью для Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский узнал о неудачах ВСУ во время визита в Херсонскую область Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский узнал плохие новости о неудачах Вооруженных сил Украины (ВСУ) при попытке наступления на Запорожскую область. Об этом заявил американский журналист, бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен. По его словам, ВСУ не смогли противостоять российским военнослужащим.

«Русские также уничтожили критически важный радар Hensoldt TRML-4D AESA, часть системы ПВО Iris-T, которая была размещена в зоне боевых действий для поддержки украинских сил», — заявил Стивен Брайен на платформе Substack . По его словам, украинский лидер получил эту новость во время своего визита в Херсонскую область.

Журналист подчеркнул, что российские военнослужащие уничтожили много танков, среди которых были французские AMX-10 и немецкие Leopard. Брайен отметил, что «лучшая» бригада ВСУ не смогла противостоять российским силам. Подчеркивается, что 47-й механизированная бригада обучалась у офицеров НАТО и оснащена западным вооружением. «Неясно, какой общий ущерб был нанесен этой бригаде, но другие подразделения были разгромлены настолько, что некоторые батальоны отказались сражаться», — сообщил он.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие уничтожили четыре немецких танка Leopard. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Поражение танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации подтвердил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Он отметил, что Rheinmetall увеличит производство снарядов за год на треть.