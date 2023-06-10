Минобороны: ВСУ потеряли четыре танка Leopard

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Нато.вооружение. техника. stock, леопард, нато, nato, танк, Leopard 2, stock
Российские военные уничтожили четыре танка Leopard Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщают в Минобороны РФ. Потери Вооруженных сил Украины составили около 300 бойцов.

«Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре „Leopard“», — передает ведомство. Отмечается, что были поражены пять машин пехоты американского производства «Bradley» и французская самоходная артиллерийская установка «Cezar».

Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Запад с опасением наблюдает за боями, которые происходят на Украине, потому что российские военные уничтожили отправленные немецкие танки Leopard. Украина столкнулась с жестким отпором, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российские военнослужащие поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщают в Минобороны РФ. Потери Вооруженных сил Украины составили около 300 бойцов. «Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре „Leopard“», — передает ведомство. Отмечается, что были поражены пять машин пехоты американского производства «Bradley» и французская самоходная артиллерийская установка «Cezar». Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Запад с опасением наблюдает за боями, которые происходят на Украине, потому что российские военные уничтожили отправленные немецкие танки Leopard. Украина столкнулась с жестким отпором, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...