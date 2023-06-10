Минобороны: ВСУ потеряли четыре танка Leopard

10 июня 2023 в 17:20 Размер текста - 17 +

Российские военные уничтожили четыре танка Leopard Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военнослужащие поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщают в Минобороны РФ. Потери Вооруженных сил Украины составили около 300 бойцов. «Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре „Leopard“», — передает ведомство. Отмечается, что были поражены пять машин пехоты американского производства «Bradley» и французская самоходная артиллерийская установка «Cezar». Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Запад с опасением наблюдает за боями, которые происходят на Украине, потому что российские военные уничтожили отправленные немецкие танки Leopard. Украина столкнулась с жестким отпором, передает телеканал 360.

Российские военнослужащие поразили четыре танка Leopard на южно-донецком и запорожском направлениях. Об этом сообщают в Минобороны РФ. Потери Вооруженных сил Украины составили около 300 бойцов. «Общие потери украинских войск на данных направлениях за сутки составили до 300 военнослужащих, девять танков, из которых четыре „Leopard“», — передает ведомство. Отмечается, что были поражены пять машин пехоты американского производства «Bradley» и французская самоходная артиллерийская установка «Cezar». Ранее стало известно, что Германия подтвердила уничтожение поставленных на Украину танков Leopard 2А4 в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер. Запад с опасением наблюдает за боями, которые происходят на Украине, потому что российские военные уничтожили отправленные немецкие танки Leopard. Украина столкнулась с жестким отпором, передает телеканал 360.