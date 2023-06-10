В ХМАО ожидается штормовой ветер

Порывы ветра усилятся до 20 м/с Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Об этом жителей предупредили в ГУ МЧС по округу.

«Внимание! Сегодня днем местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.