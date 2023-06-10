10 июня 2023
09 июня 2023

В ХМАО ожидается штормовой ветер

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогода. Тюмень, рекламный щит, сильный ветер
Порывы ветра усилятся до 20 м/с Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Об этом жителей предупредили в ГУ МЧС по округу.

«Внимание! Сегодня днем местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

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В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Об этом жителей предупредили в ГУ МЧС по округу. «Внимание! Сегодня днем местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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