В ХМАО ожидается штормовой ветер

Порывы ветра усилятся до 20 м/с
В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) сегодня ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с. Об этом жителей предупредили в ГУ МЧС по округу.
«Внимание! Сегодня днем местами по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре ожидается сильный ветер порывами 15-20 м/с. Местами кратковременный дождь, в отдельных районах гроза», — сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
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