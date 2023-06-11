Сезон сбора грибов в России начинается в июне Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Грибной сезон в России начинается в июне. При влажной и теплой погоде в лесах начинают появляться подосиновики и подберезовики. На территории России растут около трех тысяч видов грибов, но лишь 300 из них являются съедобными. Как отличить съедобные грибы от ядовитых и что делать при отравлении — в материале URA.RU.

Почему нельзя собирать незнакомые грибы

Сбор грибов требует особой внимательности, поскольку многие из них маскируются друг под друга. Собирать незнакомые экземпляры крайне опасно, поскольку пищевое отравление грибами — одно из самых тяжелых. Токсины, находящиеся в ядовитых грибах, разрушают клетки печени, почек, лимфоциты и энтероциты. Печень реагирует на воздействие токсина образованием мелких некротических очагов. Из-за отравления грибами могут развиться нефропатия, гепатопатия и гастроэнтерит. В случае тяжелого отравления грибами человек может впасть в кому.

Советы начинающему грибнику

При первом походе в лес за грибами лучше пригласить с собой опытного грибника, который научит отличать съедобные экземпляры от ядовитых. Надеяться на приложение в смартфоне по распознаванию грибов не стоит — из-за плохого качества фотографий оно может обмануть.

Новичкам проще всего собирать трубчатые разновидности грибов — белые грибы (боровики), подосиновики и подберезовики. Среди них реже всего встречаются ядовитые экземпляры, а распознать их просто: находящаяся под шляпкой часть гриба напоминает губку. Сбор грибов с пластинками под шляпкой требует большего опыта.

Надежным признаком съедобных грибов можно считать губчатую структуру шляпки. Ложные разновидности съедобных грибов, наоборот, имеют пластинчатую структуру шляпки, присущую большинству несъедобных грибов.

Как отличить ядовитые грибы от съедобных

Главное правило заядлых грибников: не уверен — не бери. Ядовитые грибы могут иметь приятный вкус, но не стоит пробовать сомнительные экземпляры. Запах и потемнение гриба при разламывании — тоже не показатель его пригодности в пищу. Стоит также помнить, что ядовитые вещества не испаряются при термической обработке.

Мякоть боровика на срезе всегда будет белой Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка. Отличить ее можно по тонкой ножке и «юбочке». Боровик часто путают с сатанинским грибом и желтым грибом. У сатанинского гриба красноватая шляпка и темно-розовая ножка, пишет «Федеральное агентство новостей». На срезе мякоть боровика всегда будет белой, а у желтого гриба — розовой, как и «губка» под шляпкой.

Настоящие лисички всегда имеют равномерную окраску шляпки Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Съедобная лисичка имеет равномерную окраску, плотную и толстую ножку. Ложную разновидность выдает тонкая ножка и неравномерная окраска шляпки. Настоящие лисички обычно растут группами и редко бывают червивыми. Ложные лисички встречаются поодиночке и чаще бывают изъедены насекомыми.

Чаще всего грибники ошибаются в опятах. Съедобные опята всегда имеют «юбочку», их шляпка покрыта чешуйками, которые чуть темнее основного цвета гриба. Они окрашены в спокойные коричнево-серые тона. Ложные опята бывают желтые, красные, под шляпкой — зеленые, желтые или темно-оливковые.

Съедобные опята всегда имеют «юбочку» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Настоящий подосиновик на срезе постепенно меняет цвет с белого на синий или даже почти черный. Ложные подосиновики на срезе начинают краснеть или розоветь. Подберезовик можно спутать с желтым грибом. У подберезовика выпуклая гладкая шляпка, тонка ножка, покрытая темными чешуйками. Под шляпкой он трубчатый.

У настоящих маслят, которые можно есть, скользкая шляпка и такая же ножка. Ложные маслята меняют цвет мякоти на изломе или срезе на красный или синий.

Что делать при отравлении грибами

Первыми признаками отравления грибами являются тошнота, рвота, диарея, боль в животе. У человека возникает слабость, кожа бледнеет. Может начаться головокружение и одышка.

При возникновении этих симптомов необходимо принять сорбенты, например, активированный уголь из расчета одна таблетка на 10 килограммов веса. Нужно пить как можно больше воды и без промедления вызвать скорую помощь.