Свердловчан предупредили об опасности сбора грибов

Роспотребнадзор Свердловской области выпустил памятку для грибников
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Некоторые грибы в свердловских лесах опасны для здоровья и даже для жизни Фото:

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Руководство опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«Собираясь за грибами, помните о защите от клещей: выбирайте светлую одежду с манжетами на рукавах, заправляйте штаны в сапоги, используйте головной убор; воспользуйтесь репеллентами; каждые 30 минут проводите само- и взаимоосмотры», — рекомендовали специалисты.

Отдельно они посоветовали взрослым следить за детьми в лесу. Родители должны объяснить малышам опасность употребления сырых грибов. Кроме прочего, в памятке есть следующие рекомендации для грибников:

  • Не знаешь — не бери: собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
  • Собирайте грибы вдали от дорог, вне населенных мест
  • Используйте для сбора грибов плетеные корзины — так они дольше будут свежими.
  • Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке

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Нельзя:

  • Собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче.
  • Собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы.
  • Пробовать грибы во время сбора.
  • Мариновать или солить грибы в оцинкованной, глиняной посуде.
  • Хранить грибы в тепле.

Советы покупателям грибов:

  • Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
  • На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы.
  • Если вы покупаете грибы в магазинах, внимательно осматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или мятыми.
  • Не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей.

Приготовление грибов:

  • Грибы перед приготовлением еще раз перебирают, чистят и тщательно промывают от загрязнений
  • Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Ранее свердловчанам назвали гриб, который часто растет на шпалах, в шахтах, и при этом является съедобным. Это так называемый шпальный гриб, который по вкусу похож на вешенку.

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Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Руководство опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Собираясь за грибами, помните о защите от клещей: выбирайте светлую одежду с манжетами на рукавах, заправляйте штаны в сапоги, используйте головной убор; воспользуйтесь репеллентами; каждые 30 минут проводите само- и взаимоосмотры», — рекомендовали специалисты. Отдельно они посоветовали взрослым следить за детьми в лесу. Родители должны объяснить малышам опасность употребления сырых грибов. Кроме прочего, в памятке есть следующие рекомендации для грибников: Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке Нельзя: Советы покупателям грибов: Приготовление грибов: Ранее свердловчанам назвали гриб, который часто растет на шпалах, в шахтах, и при этом является съедобным. Это так называемый шпальный гриб, который по вкусу похож на вешенку.
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