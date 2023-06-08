Свердловчан предупредили об опасности сбора грибов

Роспотребнадзор Свердловской области выпустил памятку для грибников

Некоторые грибы в свердловских лесах опасны для здоровья и даже для жизни Фото: Илья Московец © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Руководство опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«Собираясь за грибами, помните о защите от клещей: выбирайте светлую одежду с манжетами на рукавах, заправляйте штаны в сапоги, используйте головной убор; воспользуйтесь репеллентами; каждые 30 минут проводите само- и взаимоосмотры», — рекомендовали специалисты.

Отдельно они посоветовали взрослым следить за детьми в лесу. Родители должны объяснить малышам опасность употребления сырых грибов. Кроме прочего, в памятке есть следующие рекомендации для грибников:

Не знаешь — не бери: собирайте только хорошо знакомые виды грибов.

Собирайте грибы вдали от дорог, вне населенных мест

Используйте для сбора грибов плетеные корзины — так они дольше будут свежими.

Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке

Нельзя:

Собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче.

Собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы.

Пробовать грибы во время сбора.

Мариновать или солить грибы в оцинкованной, глиняной посуде.

Хранить грибы в тепле.

Советы покупателям грибов:

Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.

На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы.

Если вы покупаете грибы в магазинах, внимательно осматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или мятыми.

Не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей.

Приготовление грибов:

Грибы перед приготовлением еще раз перебирают, чистят и тщательно промывают от загрязнений

Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.

Ранее свердловчанам назвали гриб, который часто растет на шпалах, в шахтах, и при этом является съедобным. Это так называемый шпальный гриб, который по вкусу похож на вешенку.