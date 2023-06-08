Свердловчан предупредили об опасности сбора грибов

Управление Роспотребнадзора по Свердловской области выпустило памятку для грибников. В инструкции эксперты предупредили земляков о главных опасностях, которые их подстерегают в лесу. Руководство опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
«Собираясь за грибами, помните о защите от клещей: выбирайте светлую одежду с манжетами на рукавах, заправляйте штаны в сапоги, используйте головной убор; воспользуйтесь репеллентами; каждые 30 минут проводите само- и взаимоосмотры», — рекомендовали специалисты.
Отдельно они посоветовали взрослым следить за детьми в лесу. Родители должны объяснить малышам опасность употребления сырых грибов. Кроме прочего, в памятке есть следующие рекомендации для грибников:
- Не знаешь — не бери: собирайте только хорошо знакомые виды грибов.
- Собирайте грибы вдали от дорог, вне населенных мест
- Используйте для сбора грибов плетеные корзины — так они дольше будут свежими.
- Срезайте каждый гриб с целой ножкой.
Все принесенные домой грибы в тот же день нужно перебрать, промыть и подвергнуть кулинарной обработке
Нельзя:
- Собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки — это приводит к быстрой порче.
- Собирать старые, переросшие, червивые и неизвестные грибы.
- Пробовать грибы во время сбора.
- Мариновать или солить грибы в оцинкованной, глиняной посуде.
- Хранить грибы в тепле.
Советы покупателям грибов:
- Нельзя покупать грибы у случайных лиц и в местах несанкционированной торговли.
- На рынках и ярмарках к продаже грибы непромышленного производства допускаются только после проведения экспертизы.
- Если вы покупаете грибы в магазинах, внимательно осматривайте упаковку с грибами, они не должны быть загнившими или мятыми.
- Не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей.
Приготовление грибов:
- Грибы перед приготовлением еще раз перебирают, чистят и тщательно промывают от загрязнений
- Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания.
Ранее свердловчанам назвали гриб, который часто растет на шпалах, в шахтах, и при этом является съедобным. Это так называемый шпальный гриб, который по вкусу похож на вешенку.
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