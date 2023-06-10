В Ноябрьске в День России временно изменится схема движения автобусов

11 июня 2023 в 12:41 Размер текста - 17 +

Автобусы изменят свои маршруты 12 июня с 11:00 до 16:00 Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) в День России автобусы временно изменят маршруты в связи с ограничением движения по улице Ленина. Ограничения будут действовать завтра с 11:00 до 16:30, сообщили в мэрии муниципалитета. «12 июня с 11.00 до 16.30 в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, изменится движение автобусов. Будет закрыт проезд общественного транспорта по улице Ленина», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной страницы администрации в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что изменится работа автобусов по маршрутам №1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 28. Власти Ноябрьска предупреждают, что на период действия ограничения движения возможны отклонения в расписании пассажирского транспорта. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили проезд транспорта по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина до конца лета. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта дороги.

В Ноябрьске (ЯНАО) в День России автобусы временно изменят маршруты в связи с ограничением движения по улице Ленина. Ограничения будут действовать завтра с 11:00 до 16:30, сообщили в мэрии муниципалитета. «12 июня с 11.00 до 16.30 в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, изменится движение автобусов. Будет закрыт проезд общественного транспорта по улице Ленина», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной страницы администрации в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что изменится работа автобусов по маршрутам №1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 28. Власти Ноябрьска предупреждают, что на период действия ограничения движения возможны отклонения в расписании пассажирского транспорта. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили проезд транспорта по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина до конца лета. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта дороги.