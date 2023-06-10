10 июня 2023
09 июня 2023

В Ноябрьске в День России временно изменится схема движения автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Передача новых автобусов, полученных Екатеринбургом в лизинг в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Екатеринбург, автобус, общественный транспорт, салон автобуса, городской транспорт, пассажирское место
Автобусы изменят свои маршруты 12 июня с 11:00 до 16:00 Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) в День России автобусы временно изменят маршруты в связи с ограничением движения по улице Ленина. Ограничения будут действовать завтра с 11:00 до 16:30, сообщили в мэрии муниципалитета.

«12 июня с 11.00 до 16.30 в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, изменится движение автобусов. Будет закрыт проезд общественного транспорта по улице Ленина», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной страницы администрации в соцсети «ВКонтакте».

Уточняется, что изменится работа автобусов по маршрутам №1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 28. Власти Ноябрьска предупреждают, что на период действия ограничения движения возможны отклонения в расписании пассажирского транспорта.

Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили проезд транспорта по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина до конца лета. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта дороги.

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В Ноябрьске (ЯНАО) в День России автобусы временно изменят маршруты в связи с ограничением движения по улице Ленина. Ограничения будут действовать завтра с 11:00 до 16:30, сообщили в мэрии муниципалитета. «12 июня с 11.00 до 16.30 в связи с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню России, изменится движение автобусов. Будет закрыт проезд общественного транспорта по улице Ленина», — говорится в сообщение, опубликованном на официальной страницы администрации в соцсети «ВКонтакте». Уточняется, что изменится работа автобусов по маршрутам №1, 2, 2А, 4, 5, 6, 8, 10, 17, 28. Власти Ноябрьска предупреждают, что на период действия ограничения движения возможны отклонения в расписании пассажирского транспорта. Ранее URA.RU сообщало о том, что власти Ноябрьска (ЯНАО) ограничили проезд транспорта по улице Мира на участке от улицы Советская до улицы Ленина до конца лета. Ограничения связаны с проведением капитального ремонта дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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