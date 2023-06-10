Курганец сжег скот односельчанина на 1,5 млн рублей

11 июня 2023 в 14:02 Размер текста - 17 +

В сгоревших надворных постройках находился домашний скот (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) пьяный мужчина из личной неприязни сжег надворные постройки с домашним скотом внутри. Он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В одном из населенных пунктов Шатровского МО 36-летний пьяный мужчина из личной неприязни поджег надворные постройки местного жителя, в которых находился домашний скот. Потерпевший успел спасти некоторых животных, но несколько десятков свиней и быков остались внутри. Мужчине причинен материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей», — сообщается в ведомстве. Сотрудники полиции задержали виновного. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Против мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.

В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) пьяный мужчина из личной неприязни сжег надворные постройки с домашним скотом внутри. Он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В одном из населенных пунктов Шатровского МО 36-летний пьяный мужчина из личной неприязни поджег надворные постройки местного жителя, в которых находился домашний скот. Потерпевший успел спасти некоторых животных, но несколько десятков свиней и быков остались внутри. Мужчине причинен материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей», — сообщается в ведомстве. Сотрудники полиции задержали виновного. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Против мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.