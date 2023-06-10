10 июня 2023
09 июня 2023

Курганец сжег скот односельчанина на 1,5 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Рабочая. Тюмень , пожар, тушение пожара, пожарные
В сгоревших надворных постройках находился домашний скот (архивное фото) Фото:

В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) пьяный мужчина из личной неприязни сжег надворные постройки с домашним скотом внутри. Он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«В одном из населенных пунктов Шатровского МО 36-летний пьяный мужчина из личной неприязни поджег надворные постройки местного жителя, в которых находился домашний скот. Потерпевший успел спасти некоторых животных, но несколько десятков свиней и быков остались внутри. Мужчине причинен материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей», — сообщается в ведомстве.

Сотрудники полиции задержали виновного. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Против мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.

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В Шатровском муниципальном округе (Курганская область) пьяный мужчина из личной неприязни сжег надворные постройки с домашним скотом внутри. Он причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «В одном из населенных пунктов Шатровского МО 36-летний пьяный мужчина из личной неприязни поджег надворные постройки местного жителя, в которых находился домашний скот. Потерпевший успел спасти некоторых животных, но несколько десятков свиней и быков остались внутри. Мужчине причинен материальный ущерб на сумму более полутора миллионов рублей», — сообщается в ведомстве. Сотрудники полиции задержали виновного. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Против мужчины возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде принудительных работ или лишение свободы на срок до пяти лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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