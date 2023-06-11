19FortyFive: армия России доказала, что может уничтожать лучшую бронетехнику США

11 июня 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

Снимки с Украины подтверждают, что Россия уничтожает лучшее вооружение США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские силы без труда уничтожают лучшее американское вооружение. Об этом заявил американский аналитик Джек Бакби. «То, что США дают Украине одни из своих лучших образцов военной техники, не означает, что Россия не может их повредить или уничтожить», — написал Джек Бакби в издании 19FortyFive . Он отметил, что фото с Украины подтверждают, что российские силы уничтожат лучшие бронированные американские машины США. Ранее российские военнослужащие уничтожили четыре немецких танка Leopard, об этом сообщили в Минобороны России. Украинские командиры недовольны западной техникой и военной подготовкой офицеров. Из-за погодных условий западные машины тяжело перемещаются по территории Украины. Российские военные успешно предотвратили очередную попытку наступления украинских сил. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу сделал вывод, что у России высокое качество подготовки солдат, передает телеканал 360.

Российские силы без труда уничтожают лучшее американское вооружение. Об этом заявил американский аналитик Джек Бакби. «То, что США дают Украине одни из своих лучших образцов военной техники, не означает, что Россия не может их повредить или уничтожить», — написал Джек Бакби в издании 19FortyFive. Он отметил, что фото с Украины подтверждают, что российские силы уничтожат лучшие бронированные американские машины США. Ранее российские военнослужащие уничтожили четыре немецких танка Leopard, об этом сообщили в Минобороны России. Украинские командиры недовольны западной техникой и военной подготовкой офицеров. Из-за погодных условий западные машины тяжело перемещаются по территории Украины. Российские военные успешно предотвратили очередную попытку наступления украинских сил. Отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу сделал вывод, что у России высокое качество подготовки солдат, передает телеканал 360.