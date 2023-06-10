10 июня 2023
09 июня 2023

Синоптики спрогнозировали жителям ЯНАО дождливое начало недели. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Дождь в Екатеринбурге. Екатеринбург, лето, дождливая погода, дождь, дождь в городе
Во многих городах ЯНАО синоптики спрогнозировали дождь в День России Фото:

Жителей ЯНАО ожидают 12 и 13 июня дожди и пасмурная погода. Такой прогноз дает сервис Gismeteo.

«В Новом Уренгое во время празднования Дня России синоптики обещают дождь, а ночью дождь со снегом. Погода 12 и 13 июня будет держаться в районе +10 градусов. Порывы ветра 9-14 метров в секунду. Также в Надыме 12 июня днем пройдет дождь со снегом. Порывы ветра будут держаться в районе 11-13 метров в секунду», — говорится в прогнозе.

В первые дни недели жителей Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинска, Уренгоя и Надыма ожидает дождливая погода. Порывы ветра будут в районе 9-13 метров в секунду.

Ранее URA.RU писало, что жителей ЯНАО в праздничные выходные ожидает дождливая погода. В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Температура ожидается от +3, до +14.

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Жителей ЯНАО ожидают 12 и 13 июня дожди и пасмурная погода. Такой прогноз дает сервис Gismeteo. «В Новом Уренгое во время празднования Дня России синоптики обещают дождь, а ночью дождь со снегом. Погода 12 и 13 июня будет держаться в районе +10 градусов. Порывы ветра 9-14 метров в секунду. Также в Надыме 12 июня днем пройдет дождь со снегом. Порывы ветра будут держаться в районе 11-13 метров в секунду», — говорится в прогнозе. В первые дни недели жителей Тарко-Сале, Ноябрьска, Губкинска, Уренгоя и Надыма ожидает дождливая погода. Порывы ветра будут в районе 9-13 метров в секунду. Ранее URA.RU писало, что жителей ЯНАО в праздничные выходные ожидает дождливая погода. В Салехарде, Новом Уренгое и Ноябрьске (ЯНАО) будет преимущественно пасмурно и дождливо. Температура ожидается от +3, до +14.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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