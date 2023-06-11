Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда России

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и судей Конституционного суда РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.
В числе россиян, попавших в список Зеленского, — председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В тексте документа заявлено, что санкции вводятся против 178 человек со сроком на пять лет.
Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил внесенные Службой безопасности Украины предложения по использованию и внесении поправок в санкции. Он может применить ограничительные меры к физическим лицам. Компетентные органы Европейского Союза, США и других государств в курсе о применении санкций.
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