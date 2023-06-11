Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда России

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Президент Украины ввел санкции со сроком на пять лет против председателя Конституционного суда Валерия Зорькина Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и судей Конституционного суда РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины.

В числе россиян, попавших в список Зеленского, — председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В тексте документа заявлено, что санкции вводятся против 178 человек со сроком на пять лет.

Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил внесенные Службой безопасности Украины предложения по использованию и внесении поправок в санкции. Он может применить ограничительные меры к физическим лицам. Компетентные органы Европейского Союза, США и других государств в курсе о применении санкций.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против председателя Конституционного суда Валерия Зорькина и судей Конституционного суда РФ. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте офиса президента Украины. В числе россиян, попавших в список Зеленского, — председатель Конституционного суда Валерий Зорькин. В тексте документа заявлено, что санкции вводятся против 178 человек со сроком на пять лет. Отмечается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил внесенные Службой безопасности Украины предложения по использованию и внесении поправок в санкции. Он может применить ограничительные меры к физическим лицам. Компетентные органы Европейского Союза, США и других государств в курсе о применении санкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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