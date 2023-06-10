10 июня 2023
09 июня 2023

Внедорожник перевернулся на трассе в Челябинской области. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на Коммунальном мосту. Пермь, регулировщик дорожного движения, гибдд, инспектор дпс, дпс
Авария произошла в Карталинском районе Фото:

Внедорожник перевернулся на трассе в Карталинском районе Челябинской области. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирован.

«Авария произошла на 3-м километре автодороги поселок Еленинка — поселок Новокаолиновый. Водитель 1968 года рождения за рулем Kia Sportage не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства.

В результате аварии погиб пассажир 1987 года рождения. Водитель доставлен в больницу с травмами.

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Внедорожник перевернулся на трассе в Карталинском районе Челябинской области. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирован. «Авария произошла на 3-м километре автодороги поселок Еленинка — поселок Новокаолиновый. Водитель 1968 года рождения за рулем Kia Sportage не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства. В результате аварии погиб пассажир 1987 года рождения. Водитель доставлен в больницу с травмами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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