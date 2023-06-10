Авария произошла в Карталинском районе
Внедорожник перевернулся на трассе в Карталинском районе Челябинской области. Как сообщили в управлении ГИБДД по Челябинской области, пассажир автомобиля погиб, водитель госпитализирован.
«Авария произошла на 3-м километре автодороги поселок Еленинка — поселок Новокаолиновый. Водитель 1968 года рождения за рулем Kia Sportage не справился с управлением и съехал в левый кювет по ходу движения с последующим опрокидыванием», — говорится в сообщении ведомства.
В результате аварии погиб пассажир 1987 года рождения. Водитель доставлен в больницу с травмами.
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