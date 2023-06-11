Baza: железная дорога в Крыму остановлена из-за взрыва

11 июня 2023 в 19:00 Размер текста - 17 +

В Крыму произошел взрыв на железной дороге, пишет Baza Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Крыму остановлено движение на железной дороге из-за взрыва. Об этом сообщает Baza. «Движение поездов по участку остановлено», — пишут авторы канала. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов говорил о приостановлении движения на железной дороге. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Управления информации и пресс-службы Главы РК с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

В Крыму остановлено движение на железной дороге из-за взрыва. Об этом сообщает Baza. «Движение поездов по участку остановлено», — пишут авторы канала. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов говорил о приостановлении движения на железной дороге. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Управления информации и пресс-службы Главы РК с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.