Baza: железная дорога в Крыму остановлена из-за взрыва

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Виды города. Пермь, жд стрелка, железная дорога, жд пути
В Крыму произошел взрыв на железной дороге, пишет Baza Фото:

В Крыму остановлено движение на железной дороге из-за взрыва. Об этом сообщает Baza.

«Движение поездов по участку остановлено», — пишут авторы канала. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов говорил о приостановлении движения на железной дороге.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Управления информации и пресс-службы Главы РК с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

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В Крыму остановлено движение на железной дороге из-за взрыва. Об этом сообщает Baza. «Движение поездов по участку остановлено», — пишут авторы канала. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов говорил о приостановлении движения на железной дороге. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Управления информации и пресс-службы Главы РК с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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