Baza: железная дорога в Крыму остановлена из-за взрыва

В Крыму произошел взрыв на железной дороге, пишет Baza
В Крыму остановлено движение на железной дороге из-за взрыва. Об этом сообщает Baza.
«Движение поездов по участку остановлено», — пишут авторы канала. Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов говорил о приостановлении движения на железной дороге.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ и Управления информации и пресс-службы Главы РК с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
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