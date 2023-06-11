Global Times: Украина объявила контрнаступление под давлением США

11 июня 2023 в 20:35 Размер текста - 17 +

Заявление Зеленского о контрнаступлении было ответом западным странам Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении из-за давления Запада. Таким мнением поделились китайские политологи. «Объявление о контрнаступлении Украины прозвучало в то время, когда в западных странах, особенно в США, растет тревога, поскольку на поле боя с украинской стороны не видно никаких признаков победы», — говорят китайские эксперты, опрошенные газетой Global Times. Там отмечают, что эксперты также рассматривают заявление Зеленского как ответ на давление со стороны западных стран. Политолог Фудань Шен И пояснил, что США и европейским странам необходим позитивный прогресс, чтобы убедить общественные и политические силы продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине и показать, что их помощь правильна и необходима. А политолог Цянь Фэн высказал мнение, что современное оружие, отправленное Киеву западными странами, не сыграет существенной роли в развитии событий, пока страна не сможет контролировать воздушное пространство. Ранее Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он пообещал, что последствия действий украинской армии «все будут ощущать», передает Пятый канал.

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о контрнаступлении из-за давления Запада. Таким мнением поделились китайские политологи. «Объявление о контрнаступлении Украины прозвучало в то время, когда в западных странах, особенно в США, растет тревога, поскольку на поле боя с украинской стороны не видно никаких признаков победы», — говорят китайские эксперты, опрошенные газетой Global Times. Там отмечают, что эксперты также рассматривают заявление Зеленского как ответ на давление со стороны западных стран. Политолог Фудань Шен И пояснил, что США и европейским странам необходим позитивный прогресс, чтобы убедить общественные и политические силы продолжать оказывать военную и финансовую помощь Украине и показать, что их помощь правильна и необходима. А политолог Цянь Фэн высказал мнение, что современное оружие, отправленное Киеву западными странами, не сыграет существенной роли в развитии событий, пока страна не сможет контролировать воздушное пространство. Ранее Зеленский подтвердил начало контрнаступления ВСУ. Он пообещал, что последствия действий украинской армии «все будут ощущать», передает Пятый канал.