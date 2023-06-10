Пермская актриса Екатерина Шпица поздравила город с 300-летием. Она пожелала городу развития и процветания.
«Дорогая Пермь, прекрасная и неповторимая. Я поздравляю тебя с 300-летием и желаю, чтобы у тебя были самые талантливые и добрые жители и самые благодарные, яркие, интересные гости. Я желаю дальше расти, процветать. Пусть наша культурная жизнь станет еще богаче, чтобы у меня было еще больше поводов возвращаться на родную землю», — поздравила Шпица.
Актриса поздравила город в рамках проекта «Пермь — истории любви и благодарности». «Всегда рады видеть в Перми!», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
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