10 июня 2023
09 июня 2023

Актриса Екатерина Шпица поздравила Пермь с 300-летием. Видео

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Пресс-конференция в ТАСС, посвященная вручению Премии президента России в области науки. Москва, шпица екатерина
Екатерина Шпица назвала Пермь прекрасной и неповторимой Фото:

Пермская актриса Екатерина Шпица поздравила город с 300-летием. Она пожелала городу развития и процветания.

«Дорогая Пермь, прекрасная и неповторимая. Я поздравляю тебя с 300-летием и желаю, чтобы у тебя были самые талантливые и добрые жители и самые благодарные, яркие, интересные гости. Я желаю дальше расти, процветать. Пусть наша культурная жизнь станет еще богаче, чтобы у меня было еще больше поводов возвращаться на родную землю», — поздравила Шпица.

Актриса поздравила город в рамках проекта «Пермь — истории любви и благодарности». «Всегда рады видеть в Перми!», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

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Пермская актриса Екатерина Шпица поздравила город с 300-летием. Она пожелала городу развития и процветания. «Дорогая Пермь, прекрасная и неповторимая. Я поздравляю тебя с 300-летием и желаю, чтобы у тебя были самые талантливые и добрые жители и самые благодарные, яркие, интересные гости. Я желаю дальше расти, процветать. Пусть наша культурная жизнь станет еще богаче, чтобы у меня было еще больше поводов возвращаться на родную землю», — поздравила Шпица. Актриса поздравила город в рамках проекта «Пермь — истории любви и благодарности». «Всегда рады видеть в Перми!», — написал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.
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© Служба новостей «URA.RU»
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