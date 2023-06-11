Полковник Алехин предупредил о подготовке провокации ВСУ в День России

Украинских наемников заметили в Харьковской области, сказал Геннадий Алехин Фото: Министерство обороны Великобритании

В День России Вооруженные силы Украины могут предпринять попытку провокации. Об этом в беседе с URA.RU заявил полковник запаса и военный обозреватель Геннадий Алехин.

«12 июня — большой государственный праздник — День России. Российские военные не исключают, что противоположная сторона может устроить какую-нибудь пакость. Они к этому готовы. Но и мы можем преподнести кое-какие сюрпризы. Какие именно, лучше не разглашать», — сказал Геннадий Алехин.

По его словам, приграничные территории еще находятся в зоне риска. «По-прежнему неспокойно и на белгородском направлении. Села Шебенского, Красноярушского, Борисовского районов периодически обстреливаются. В Новой Таволжанке, где были неоднократные попытки прорывов, наши стоят. В инженерном отношении там проведены работы. Пока попыток прорыва со стороны ВСУ нет», — отметил эксперт.

Обозреватель подчеркнул, что военные с украинской стороны, которые устраивают диверсионные операции в Белгородской области, сконцентрировались в соседнем регионе с РФ. «Замечены очень много наемников как в Харькове, так и в некоторых населенных пунктах области, в частности в районе Волчанска. В основном это поляки, а также подразделения националистических батальонов „Кракен“. Они составляют костяк ДРГ», — подчеркнул полковник Запаса.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно обстреливали приграничный город Шебекино в Белгородской области. В населенном пункте провели эвакуацию. В Белгородской области сохраняется высокий уровень боевой готовности, сообщил глава региона Вячеслав Гладков