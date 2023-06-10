10 июня 2023

Полицейские поздравили челябинцев с Днем России. Видео

Челябинская полиция записала клип ко Дню России
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Полицейские Челябинской области поздравили с Днем России Фото:

Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали клип в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Полицейские исполнили патриотическую песню „Большая Россия“, автором слов которой является Александр Жадан, а композитором — Игорь Тычин. В музыкальной открытке появляются люди в традиционных одеждах разных народов, показаны кадры служебной деятельности полиции, природной красоты Челябинской области и российские монументы воинам-освободителям», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее Челябинской области объявили марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей, который проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен к Дню России.

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Сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области записали клип в честь Дня России, который отмечается 12 июня. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Полицейские исполнили патриотическую песню „Большая Россия“, автором слов которой является Александр Жадан, а композитором — Игорь Тычин. В музыкальной открытке появляются люди в традиционных одеждах разных народов, показаны кадры служебной деятельности полиции, природной красоты Челябинской области и российские монументы воинам-освободителям», — уточнили в пресс-службе ведомства. Ранее Челябинской области объявили марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей, который проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен к Дню России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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