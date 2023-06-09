09 июня 2023

Юлия Барановская попросила челябинцев собрать подарки для бойцов на День России. Видео

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Подарки для бойцов собирают в преддверии Дня России Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Телеведущая Юлия Барановская призвала жителей Челябинской области поучаствовать в сборе помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Посылки для бойцов собираются в преддверии Дня России.

«Дорогие челябинцы! Наши защитники сейчас находятся на передовой. Очень хочется поздравить их с праздником, уверена, что вместе с вами мы сможем это сделать!», — говорит телеведущая на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области».

В организации уточнили, что марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен ко Дню России. Жители Челябинской области могут принести свои посылки для бойцов в реготделение ОНФ, которое находится в Челябинске на улице Цвиллинга, 20.

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Телеведущая Юлия Барановская призвала жителей Челябинской области поучаствовать в сборе помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Посылки для бойцов собираются в преддверии Дня России. «Дорогие челябинцы! Наши защитники сейчас находятся на передовой. Очень хочется поздравить их с праздником, уверена, что вместе с вами мы сможем это сделать!», — говорит телеведущая на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области». В организации уточнили, что марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен ко Дню России. Жители Челябинской области могут принести свои посылки для бойцов в реготделение ОНФ, которое находится в Челябинске на улице Цвиллинга, 20.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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