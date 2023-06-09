Телеведущая Юлия Барановская призвала жителей Челябинской области поучаствовать в сборе помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Посылки для бойцов собираются в преддверии Дня России.
«Дорогие челябинцы! Наши защитники сейчас находятся на передовой. Очень хочется поздравить их с праздником, уверена, что вместе с вами мы сможем это сделать!», — говорит телеведущая на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области».
В организации уточнили, что марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен ко Дню России. Жители Челябинской области могут принести свои посылки для бойцов в реготделение ОНФ, которое находится в Челябинске на улице Цвиллинга, 20.
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