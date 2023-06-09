Юлия Барановская попросила челябинцев собрать подарки для бойцов на День России. Видео

10 июня 2023 в 11:08 Размер текста - 17 +

Подарки для бойцов собирают в преддверии Дня России Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Телеведущая Юлия Барановская призвала жителей Челябинской области поучаствовать в сборе помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Посылки для бойцов собираются в преддверии Дня России. «Дорогие челябинцы! Наши защитники сейчас находятся на передовой. Очень хочется поздравить их с праздником, уверена, что вместе с вами мы сможем это сделать!», — говорит телеведущая на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области». В организации уточнили, что марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен ко Дню России. Жители Челябинской области могут принести свои посылки для бойцов в реготделение ОНФ, которое находится в Челябинске на улице Цвиллинга, 20.

Телеведущая Юлия Барановская призвала жителей Челябинской области поучаствовать в сборе помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Посылки для бойцов собираются в преддверии Дня России. «Дорогие челябинцы! Наши защитники сейчас находятся на передовой. Очень хочется поздравить их с праздником, уверена, что вместе с вами мы сможем это сделать!», — говорит телеведущая на видеозаписи, размещенной в telegram-канале «Народный фронт Челябинской области». В организации уточнили, что марафон по сбору средств для закупки подарков и необходимых для военнослужащих вещей проводится в рамках проекта «Все для Победы!». Он приурочен ко Дню России. Жители Челябинской области могут принести свои посылки для бойцов в реготделение ОНФ, которое находится в Челябинске на улице Цвиллинга, 20.