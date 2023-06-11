Херш предупредил о негативных последствиях контрнаступления ВСУ для трех сторон конфликта

12 июня 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Херш подчеркнул, что многие характеризуют наступление ВСУ как «обреченное» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. Такое мнение выразил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Это (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена», — сообщил Херш в эфире программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, трансляция велась на YouTube. Также Херш заявил, что многие характеризуют наступление ВСУ как «заранее обреченное». Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления ВСУ. Он, тем не менее, не уточнил, на какой стадии это контрнаступление находится. Американское издание The Wall Street Journal сообщало, что западные страны не сумеют оказать ВСУ должную поддержку в контексте боевых действий. Кроме того, контрнаступлению Украины препятствуют сильные дожди, передает МК .

Начавшееся контрнаступление Вооруженных сил Украины не приведет к положительным результатам ни для Киева, ни для Белого дома, ни для НАТО. Такое мнение выразил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш. «Это (контрнаступление ВСУ — прим. URA.RU) не будет иметь хороших последствий для Украины, для НАТО и, определенно, для администрации Джо Байдена», — сообщил Херш в эфире программы британского политика и журналиста Джорджа Гэллоуэя, трансляция велась на YouTube. Также Херш заявил, что многие характеризуют наступление ВСУ как «заранее обреченное». Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале контрнаступления ВСУ. Он, тем не менее, не уточнил, на какой стадии это контрнаступление находится. Американское издание The Wall Street Journal сообщало, что западные страны не сумеют оказать ВСУ должную поддержку в контексте боевых действий. Кроме того, контрнаступлению Украины препятствуют сильные дожди, передает МК.