Зеленский заявил о контрнаступлении ВСУ

10 июня 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

Президент Украины Владимир Зеленский не стал раскрывать стадию контрнаступления ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступательные действия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Однако он не стал говорить, на какой стадии они находятся. «Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Украинский лидер отметил, все будут ощущать действия контрнаступления. ВСУ начали контрнаступление, но они не достигли поставленных задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, наступательный потенциал у Киева еще есть. Попытки контрнаступления у украинских бойцов оказались безуспешными. Путин отметил, что начало активных действий ВСУ означает решение командования бросить на передовую стратегические резервы, передает телеканал 360.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали контрнаступательные действия. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Однако он не стал говорить, на какой стадии они находятся. «Контрнаступательные и оборонные действия соответствующие происходят на Украине, на какой стадии — я не буду говорить детально», — заявил Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в Киеве. Его слова передает украинское агентство УНИАН. Украинский лидер отметил, все будут ощущать действия контрнаступления. ВСУ начали контрнаступление, но они не достигли поставленных задач. Об этом заявил президент России Владимир Путин. По его словам, наступательный потенциал у Киева еще есть. Попытки контрнаступления у украинских бойцов оказались безуспешными. Путин отметил, что начало активных действий ВСУ означает решение командования бросить на передовую стратегические резервы, передает телеканал 360.